Afsløring: Tech-dronning brugte falsk ph.d.-titel

Næstformanden for it-, tele- og elektronikvirksomhederne under Dansk Industri, som netop er udvalgt til Barack Obamas program for Europas fremtidige ledere, fusker med sine akademiske meritter.

Det afslører et svar fra Aalborg Universitet til Ekstra Bladet.

Canopylab-stifteren, Sahra-Josephine Hjorth, fremhæver over for kunder og mulige investorer, at virksomheden er baseret på hendes ph.d.-forskning ved Aalborg Universitet. Målet er at 'bygge det nye Google' og blive 6,5 milliarder kroner værd om få år.

- Jeg har en bachelor og en master i internationale relationer - og en ph.d. i sociale medier og læring, siger hun eksempelvis i denne CBS-video fra marts 2017, som skal få investorer til at spytte penge i virksomheden.

Desuden viser et tilbageblik på Canopylabs hjemmeside fra juni 2018, at selskabets daværende bestyrelsesformand er citeret for at sige, at han investerede i selskabet på grund af stifterens baggrund som ph.d.

Men Aalborg Universitet oplyser til Ekstra Bladet, at Sahra-Josephine Hjorths ph.d.-afhandling først blev indleveret 5. juli 2018. Her bestod forskningens kvalitet ikke mødet med det fagkyndige udvalg. Afhandlingen blev nemlig afvist af bedømmelsesudvalget - og dermed har Sahra-Josephine Hjorth heller aldrig gennemført sit ph.d.-forsvar.

Gentager påstand

Alligevel kan man i denne video fra marts 2018 også se Sahra-Josephine Hjorth præsentere sig med ph.d.-graden.

- Jeg er stifter af Canopylab ... Jeg lavede en ph.d. ved Aalborg Universitet. Jeg udnytter min forskning til at teste og validere idéen til netop den virksomhed. Jeg tog også min mastergrad ved Aalborg Universitet, siger hun.

Flere er tilsyneladende også i den vildfarelse, at den 36-årige stifter, Sahra-Josephine Hjorth, har afsluttet sin ph.d. Eksempelvis fremgår det i et interview med Politiken fra december 2020, at 'efter ph.d.en grundlagde hun Canopylab', der bliver efterfulgt af en beskrivelse af hendes ambition om at forene klassiske pædagogiske redskaber med en digital platform.

Sahra-Josephine Hjorths facade som succesfuld iværksætter fortsætter dermed med at krakelere, efter Ekstra Bladet bragte den første afsløring om tech-kometen og hendes påståede vidunderfirma, Canopylab, lørdag.

Obamas danske it-darling – hvem er Sahra-Josephine Hjorth?

Investor fremhæver ph.d. i læring

I noget investormateriale fra 2018 bliver den daværende bestyrelsesformands lovprisning af Sahra-Josephine Hjorths baggrund som ph.d. fra hjemmesiden gentaget.

'Jeg investerede i Canopylab på grund af grundlægger-teamets styrke. Med en stifter med en ph.d. i læring synes jeg, at mine penge var godt investeret,' er selskabets tidligere formand Jens-Peter Poulsen citeret for i materialet.

Den falske titel, som Sahra-Josephine Hjorth påstår kun er blevet brugt internt, fremsættes også på Canopylab.com.

At have forsvaret et ph.d.-projekt - og at selskabets produkt dermed bygger på anerkendt forskning - er et kvalitetsstempel i techmiljøet. Det dokumenterer, at der er fremkommet ny viden, at arbejdet er originalt, dokumenteret ordentligt - og bedømt af fagfolk. Men det er altså ikke tilfældet med den ellers lovpriste iværksætter Sahra-Josephine Hjorth.

Alligevel fremhæver Canopylab-stifteren stadig sin baggrund som forsker. Dog er hun begyndt at betegne sig selv som ph.d.-studerende, hvilket også fremgår af en lang række medier. Men altså uden at fortælle sandheden om, at hendes ph.d.-afhandling er blevet afvist.

Sahra-Josephine Hjorth begyndte sin ph.d. i 2013 og stiftede Canopylab i efteråret 2015. Ifølge Aalborg Universitet har hun meddelt, at hun vil genindlevere sin afhandling til sommer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tech-dronning beklager - men taler stadig usandt

Pr-foto: Büro Jantzen

Den tidligere Canopylab-formand Jens-Peter Poulsen har selv investeret i selskabet med et større beløb.

Han og Sahra-Josephine Hjorth påstår begge, at investormaterialet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, er et udkast, hvor der beklageligvis lige var en fejl i den daværende bestyrelsesformands citat.

'Du er ikke i besiddelse af et officielt Canopylab-dokument, men et stjålet og ufærdigt udkast til en business-plan fra 2018, hvor Jens-Peter Poulsens udtalelse ikke er redigeret. Derfor fremstår den ukorrekt,' skriver Sahra-Josephine Hjorth i en mail.

'Citatet er ikke og har aldrig været offentligt tilgængeligt, og Jens-Peter Poulsen har kvitteret for, at han ved, jeg er ph.d.-studerende, og at der aldrig har været tvivl herom.'

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der dog ikke tale om et internt udkast, og citatet har været offentligt tilgængeligt.

Det bekræftes af, at der på selskabets hjemmeside i juni 2018 har fremgået præcis samme citat, hvor det nævnes, at Sahra-Josephine Hjorth er ph.d.

Ekstra Bladet har i dagevis forsøgt at få et interview med Sahra-Josephine Hjorth, men det har hun ikke ønsket.

I et skriftligt svar beklager hun, hvis hun har givet det indtryk, at hun har færdiggjort sin ph.d., og hun fortæller, at hun har været igennem to ankeprocesser og en diskussion om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, der altså har vejet hendes afhandling og fundet den for let.

'Du henviser blandt andet til en fem år gammel video fra 2017, som var et af de første interviews, jeg lavede til CSE's YouTube-kanal. Her får jeg lavet en fortalelse, når jeg ved en fejl får sagt, at jeg er ph.d. i stedet for ph.d.-studerende,' skriver hun og vedlægger dokumentation på, at hun har korrigeret et par medier, når de har skrevet om hende.

Hendes svar til dem afslører dog, at hun skjulte sandheden ved ikke at fortælle, at hendes ph.d.-afhandling og forskning var blevet afvist af et ekspertpanel.