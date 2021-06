Afsløring: TV 2-boss stod bag falsk valgbombe

Redaktionschef på TV 2 News Ulla Østergaard satte i april stationens journalister til at skrive en falsk historie, som ifølge Grønlands landsstyreformand var plantet for at påvirke valget i Grønland

Få dage før landstingsvalget i Grønland i april bragte TV 2 en opsigtsvækkende historie om formanden for partiet Inuit Ataqatigiit (IA), Múte Egede.

Historien var en regulær bombe under Múte Egedes valgkamp og kunne potentielt have afgørende betydning for valgets resultat.

TV 2 påstod, at den grønlandske toppolitiker havde været inhabil i to sager og således deltaget i politiske beslutninger, der forgyldte ham selv.

Der var bare ét problem: Det var lodret forkert.

Først dagen efter valget krøb TV 2 til korset, trak historien tilbage og beklagede.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at den absolutte hovedperson i miseren var den magtfulde Ulla Østergaard, som er redaktionschef på TV 2 News, og som koordinerede tv-stationens dækning af det grønlandske valg.

Ulla Østergaard (tv.) stod for at koordinere TV 2's dækning af valget i Grønland. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Rystet over TV 2

Ulla Østergaard var ifølge Ekstra Bladets oplysninger primus motor i tilblivelsen af historien, og af uvisse årsager pressede hun historien igennem og fik to menige journalister til at skrive den.

Det fremgår af beskeder og mails, som Ekstra Bladet kender indholdet af, samt kilder tæt på sagen.

Múte Egede, som vandt valget og nu er landsstyreformand, er rystet over, at nogen med interesse i at påvirke valget tilsyneladende har haft succes med at plante en falsk historie om ham hos TV 2.

- Jeg kan ikke se andet, end at den historie kom frem for at påvirke det grønlandske valg, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at han forgæves forsøgte at få TV 2 til at indse, at historien var falsk:

- Jeg var rystet over, at det kom lige før valget. Og ud fra den korrespondance, jeg har haft med TV 2 og især med Ulla Østergaard, kunne jeg tydeligt se, at der ikke var styr på tingene. Ud fra den dialog kan jeg ikke se andet, end at det er en plantet historie, som TV 2's redaktionschef er hoppet på, som skulle påvirke det grønlandske valg, siger Múte Egede.

Múte Egede vandt valget og er i dag landsstyreformand i Grønland. Foto: Christian Klindt Solbeck/Ritzau Scanpix

'Har intet med det der at gøre'

Ekstra Bladet har talt med flere ansatte på TV 2, som fortæller, at der internt hersker stor frustration over, at det i dag er de to unge journalister, der blev sat til at skrive historien, som står tilbage som afsendere på den falske historie.

Desuden blev historiens påstande aldrig præsenteret for Múte Egede, og artiklen blev ikke kvalitetstjekket, før den blev publiceret.

Ekstra Bladet er samtidig kommet i besiddelse af flere oplysninger, som tyder på, at det var yderst sparsomt, hvad de to journalister vidste om, hvor historien kom fra, og om der var hold i anklagerne.

I en besked, som Ekstra Bladet har læst, har en af journalisterne skrevet direkte til Múte Egede, at vedkommende intet vidste om sagen:

'Jeg har kun været med på skrivedelen. Jeg har intet med det der at gøre (artiklens påstande, red.),' skriver journalisten 2. april - samme dag som artiklen blev bragt.

Da Múte Egede herefter påpeger, at TV 2's historie er falsk, svarer journalisten blot:

'Som sagt må (du) hellere tage den med min redaktør, da jeg ikke har noget som helst ansvar i forhold til de ting du nævner.'

Journalisten henviser sidenhen til sin redaktør, Ulla Østergaard, som overtager kontakten til Múte Egede.

Den skrappe spindoktor Ulla Østergaard var spindoktor for Lars Løkke Rasmussen efter valget i 2001 og frem til 2006. Hun blev for alvor landskendt i 2009, da hun indtog en central rolle i dokumentarfilmen 'Dagbog fra midten' af Christoffer Guldbrandsen. Dokumentarfilmen skildrede Ny Alliances tilblivelse og op- og nedture op til valget i 2007. Ulla Østergaard blev hentet ind som pressechef for Ny Alliance og blev hurtigt Naser Khaders nærmeste rådgiver i de mange tilspidsede situationer under den hektiske valgkamp. Hun fremstod både frustreret og vred i flere sammenhænge og måtte sætte den lettere forvirrede Naser Khader på plads. Ulla Østergaard er i flere artikler omtalt som 'Mutter Skrap' eller 'Spindulla', hvilket også skinnede igennem i dokumentaren, hvor hun flere gange satte sig igennem og trumfede den mere afdæmpede Rasmus Jønsson under strategimøderne. Senest var hun i 2015 spindoktor for Mogens Lykketoft, da han blev udnævnt til formand for FN's generalforsamling. Siden skiftede Ulla Østergaard til TV 2. For nylig blev den tidligere spindoktor mødt med voldsomme anklager fra TV 2's tidligere politiske redaktør og kommentator Anders Langballe. I bogen 'Forfra' påstår Anders Langballe, at Ulla Østergaard har et for tæt til Venstre og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvilket han gør protester imod ved blandt andet at kræve klar adskillelse mellem hende og den politiske redaktion. Anklager, som TV 2 sidenhen har afvist. Vis mere Vis mindre

Ulla Østergaard strittede imod

Det fører til en række mails frem og tilbage mellem Ulla Østergaard og Múte Egede. Her fremgår det, at Ulla Østergaard hårdnakket holder fast i, at historien holder vand, selv om Múte Egede redegør for det modsatte.

'Du bliver ved med at insinuere, at jeg under afviklingen af selskabet stadigvæk kunne få en bedre pris og dermed kunne være inhabil, selvom jeg klart har afvist, at dette er tilfældet,' skriver Múte Egede blandt andet.

Herefter erkender Ulla Østergaard 4. april, at TV 2 vil bringe en korrektion.

'Jeg ønsker ikke at insinuere noget som helst. Jeg forsøger blot på bagkant at forstå de grønlandske habilitetsregler, som jo helt tydeligt er anderledes. Jeg synes, du har nogle berettigede pointer, og vi vil bringe en berigtigelse snarest,' skriver Ulla Østergaard.

Berigtigelsen skrives herefter ind som et selvstændigt afsnit i toppen af den fejlbehæftede artikel, men overskriften og den resterende tekst justeres ikke, selv om TV 2 fortsat ikke har dokumentationen.

Dialogen løber frem til 7. april - dagen efter valget er afgjort - og TV 2 giver sig og erstatter de forkerte påstande med en beklagelse.

Som pressechef for Ny Alliance forsøgte Ulla Østergaard at holde styr på tropperne under den hektiske valgkamp i 2007. Foto: Kristian Linnemann/Polfoto

Nyhedsdirektør afviser påvirkning

Nyhedsdirektør hos TV 2 Ulla Pors deltog 10. april i programmet 'Presselogen' på TV 2 News, hvor hun beklagede sagen, men med henvisning til kildebeskyttelsen ønskede hun ikke at gå nærmere ind i, hvor TV 2 havde oplysningerne fra.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Ulla Østergaard, men i stedet har TV 2 stillet med nyhedsdirektør Ulla Pors.

Hun oplyser, at hun har gransket hele forløbet, og at hun er bekendt med kildens identitet, men hun har ikke grund til at tro, at TV 2 har indgået i et påvirkningsforsøg.

- Jeg har ingen grund til at tro, at vi på nogen måde skulle ønske at være med til at påvirke et valg. Jeg har 100 procent tillid til, at alle vores ansatte på TV 2 passer deres journalistiske arbejde og varetager TV 2 og borgernes interesser. Men begår vi fejl – ja det gør vi. Det har vi gjort her og det beklager jeg, siger hun.

- Er det en kilde, der har interesser i det grønlandske valg?

- Jeg ønsker ikke at kommentere på vores kilder.

- Du kender Ulla Østergaards kilde, og du vil ikke sige, hvem det er, men hvilke refleksionerne giver det dig, når du nu ved, hvem der kom med historien?

- Min refleksion over det her, er, at vi har begået en kæmpe fejl, som jeg håber, vi kan undgå fremadrettet. Vi er mennesker, og vi laver fejl, men jeg har ikke grund til ikke at stole på vores medarbejdere på TV 2, eller at de ikke passer deres journalistiske arbejde.

Efterfølgende har TV 2 fremsendt et citat fra Ulla Østergaard, som beklager forløbet:

'Jeg beklager dybt, at den historie nogensinde blev offentliggjort. Det var mig, der havde ansvaret for dækning. Og det gjorde jeg på ingen måde godt nok, det har jeg været og er stadig rigtig ked af – både over for Mute B. Egede, de involverede medarbejdere og hele TV 2's vegne.'

