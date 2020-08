Afsløringen du ikke måtte læse: Børnehjemsbaron finansierede luksusliv 'hammer ulovligt'

Dyr renovering af en ødegård og et Philips-tv til 32.000 kroner er noget af det, Behandlingsstederne Søbæk for udsatte børn har betalt for den tidligere ejer, Erik Filthuth

Erik Filthuth er blevet stenrig på sine behandlingsskoler og opholdssteder til udsatte, sårbare børn.

Koncernen går under navnet Søbæk og har modtaget enorme millionbeløb fra kommunerne gennem årtier. Offentlige midler er rullet ind, og det har blandt andet indbragt pædagogen Erik Filthuth et udbytte på 53,2 mio. kr., en højere løn end statsministeren og et svimlende millionbeløb, da han solgte Søbæk-imperiet for få år siden til en virksomhed ejet af en kapitalfond.

Nu er Ekstra Bladet kommet i besiddelse af opsigtsvækkende dokumenter fra Erik Filthuths tid som direktør på Søbæk. De afslører regnskabsrod, mystiske ejendomshandler og andre mistænkelige forhold.

Erik Filthuth har fået forelagt hele sagen, og Ekstra Bladet har sendt ham en lang række spørgsmål. Disse har Erik Filthuth valgt ikke at svare på. Til gengæld har han forsøgt at forhindre afsløringerne i at se dagens lys gennem et fogedforbud ved Københavns Byret.

Retten har netop afsagt dom i sagen. Konklusionen lyder, at Ekstra Bladet kan bringe historierne, fordi de har ‘væsentlig offentlig interesse’. Derfor bringer Ekstra Bladet nu den første af mange afsløringer af Erik Filthuths tvivlsomme forretningsmetoder.



I dag lever Erik Filthuth et liv på første klasse 1 af 3 Erik Filthuth satte for nylig sit palæ ved Holbæk Fjord til salg for over 20 mio. kr. Foto: Jonas Olufson 2 af 3 Erik Filthuth ejer flere ejendomme i udlandet. Blandt andet et stort hus i Spanien, der er døbt 'casa Filler'. 3 af 3 Erik Filthuth er glad for biler. Her ses hans bil i Spanien. Herhjemme har han blandt andet kørt i en BMW til en værdi af over 800.000 kr. finansieret gennem Søbæk.

Materialet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, indeholder blandt andet kvitteringer, der viser, at skolerne og opholdsstederne har betalt for luksusinventar og kostbar husrenovering til rigmanden.

- Overordnet er der reelt tale om, at den 'private arm' langer ned i kassen med offentlige penge. Det er klart ulovligt, lyder det skarpt fra Kim Jacobsen, der er revisor og har 30 års erfaring med økonomi på netop sociale tilbud.

Også tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup kritiserer, at Erik Filthuth har fyldt privaten op med ting betalt af skoler og opholdssteder.

- Vi har at gøre med en måde at drive sociale tilbud på, som er dybt uacceptabel og for mig at se hammer ulovligt.

- Det tyder på, at man har til hensigt at berige sig selv på børnenes bekostning. Jeg kan kun sige, at det hører ingen steder hjemme, siger han.



Følg afsløringerne De kommende dage og uger vil Ekstra Bladet bringe en lang række afsløringer om Erik Filthuths brug af offentlige midler på opholdssteder og behandlingsskoler. Avisen har fået adgang til omfattende, fortroligt materiale, som strækker sig over en årrække, og det afslører blandt andet regnskabsrod, fiktivt ejendomssalg og udlæg for millioner af kroner.

Den mangeårige direktør for Søbæks skoler og opholdssteder har gennem tiden opbygget en kolossal ejendomsportefølje.

Blandt andet ejer han en idyllisk ødegård i Sverige, som har nydt godt af de millioner, kommunerne har sendt med de udsatte børn på Søbæk.

Eksempelvis købte Erik Filthuth i 2011 brændeovne for 33.000 kr. til ødegården og stilede regningen til Søbæk Skole. Ligeledes findes der en regning på forbedringer af direktørens ødegård i 2008. Fakturaen er sendt til Søbæk Skole og lyder på i alt 133.400 kr.

Eksperterne Kim Jacobsen og Knud Aarup er ikke de eneste, der retter skarp kritik mod rigmandens indkøb gennem skolerne.

- Det må man ikke. Det ligner det, man kalder 'maskeret udlodning', hvilket er ulovligt, lyder det kort og kontant fra Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.



Så rig er han blevet Erik Filthuth har over årene nydt særdeles godt af af de mange millioner, kommunerne har betalt for hjælp til udsatte børn. En kontrakt fra 2013 viser, at hans løn på Søbæk på det tidspunkt lød på 160.000 kr. om måneden. Det er højere end statsministerens løn. Foruden den fyrstelige løn har Erik Filthuth hevet 53,2 mio. kr. ud af skolerne og opholdsstederne, og i 2017 solgt han hele imperiet for omkring 130 mio. kr. til en udenlandsk virksomhed ejet af en kapitalfond. I dag ejer Erik Filthuth uoverskueligt mange ejendomme i både Danmark og udlandet. De fleste er ejet i hans selskab Bakke Finans, der har en egenkapital på svimlende 210 mio. kr. Søbæk blev etableret af Erik Filthuth i 1985 og består i dag af syv opholdssteder, en kollegie-afdeling samt fem dagbehandlingstilbud til anbragte og udsatte børn. Kommunerne har således sendt millioner i Søbæks retning i årevis. I 2019 betalte de eksempelvis Søbæk 125 mio. kr. ifølge Udbudsvagten.dk. Vis mere Luk

Også direktørens sommerhuse synes at have været proppet med luksusinventar købt og betalt af skolerne.

Forsikringsdokumenter i forbindelse med et indbrud i et af Erik Filthuths sommerhuse viser, at der blev stjålet tv-udstyr til en værdi af sammenlagt 37.684 kr. Alt sammen købt og betalt af Søbæk Skole ifølge de vedlagte kvitteringer til forsikringsselskabet.



Her ses nogle af de kvitteringer, som dokumenterer, hvad Erik Filthuth har købt gennem skoler og opholdssteder 1 af 5 I Erik Filthuths sommerhus var der blandt andet et tv til 32.000 kr., som blev købt af opholdsstedet Bakkegården. Også beslag og skinne på kvitteringen blev stjålet i Erik Filthuths sommerhus. Det samme gjorde en DVD-afspiller, som Søbæk Skole havde betalt. 2 af 5 Her ses Erik Filthuths køb af brændeovne til sin ødegård i Sverige. Af kvitteringen fremgår det, at kunden er Søbæk Skole. 3 af 5 Her ses indkøb til Erik Filthuths svenske ødegård. Regningen er stilet til Søbæk Skole. 4 af 5 Søbæk Skole måtte ifølge denne faktura betale for renovering af Erik Filthuths private ødegård. 5 af 5 Her skriver Erik Filthuth til sit forsikringsselskab, at han har fået stjålne ting i sommerhuset 'foræret' til ham som privatperson.

Og det er ikke det eneste sommerhus, der har været fyldt med skoleinventar. I forbindelse med et andet indbrud i et af direktørens andre sommerhuse skriver Erik Filthuth selv til forsikringsselskabet, at han har fået en stor del af de stjålne effekter 'foræret' af Søbæk Skole og opholdsstederne Bakkegården.

- Det at kalde det 'en gave' fra sin egen virksomhed er noget søgt. En hovedaktionær modtager ikke gaver af sin egen virksomhed. Det er ulovligt, siger Lars Krull, seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.



Udsatte børn og unge på Søbæk De børn og unge, der bor på Søbæk eller går på deres skoler, er socialt udsatte og sårbare. De kan have været udsat for omsorgssvigt eller have en eller flere psykiatriske lidelser - eksempelvis alvorlige personlighedsforstyrrelser, hjerneskade, autisme, borderline eller skizofreni. Søbæks målgruppe er børn og unge i alderen 12 til 30 år, og kommunerne kan betale helt op til 1 mio. kr. om året for at anbringe et barn på Søbæk. Vis mere Luk

De stjålne 'forærede' effekter var et anlæg til 3649 kr., et tv til 2849 kr., en satellitmodtager med montering til 6991 kr., en Moccamaster til 1099 kr., køkkenredskaber for 2416 kr. samt øl- og vinglas fra Holmegaard til en værdi af 3920 kr. Alt sammen genstande, der blev købt af skolerne og opholdsstederne bare et til to år før indbruddet.

- Det giver jo sig selv, at skoler og opholdssteder til udsatte ikke køber Holmegaard-vinglas for så at 'forære' dem til direktøren umiddelbart efter, siger Knud Aarup, der er tidligere formand for Socialstyrelsen og har mange års erfaring med tilsyn med opholdssteder.

- Kunne skolen ikke bare have lagt ud for ham?

- Nej. Det ville være misbrug af skolens likviditet. Det her er forkert. Det ser ud, som om han ikke har kunnet adskille privatøkonomien med skolernes og opholdsstederne. Det ligner en stor pærevælling.