Afslutning fra helvede: Sprut, jern og plastic

I dag, onsdag, var sidste skoledag for 9. klasserne på Magleblik Skole i Frederiksværk. I stedet for hygge og festlig afslutning for 9. klasserne udviklede dagen sig til en sand farce.

Det oplyser Martin Kjellberg Ishøy, der er Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation i Halsnæs Kommune.

'Det, der skulle have været en god sidste skoledag for alle, udviklede sig desværre til noget, der i kommunens øjne er helt uacceptabelt. Nemlig at nogle få afgangselever havde kommet papirclips og dele fra kuglepenne ind i karamellerne.

'En anden gruppe havde desuden smuglet alkohol ind på skolen i Capri-Sonne juice-bokse. Det tager vi naturligvis skarpt afstand fra, og vi har fuld forståelse for, at forældre er vrede, og børn er skræmte over det'.

Capri-Sun juicerne skulle ifølge en forældre havde stået frit fremme tilgængelig for de mindre børn.

Fik flænset læben

Den vanvittige opførsel har allerede haft konsekvenser for en dreng, der går i 5 klasse. Han har ondt i tænderne og fået læben flænset, efter han spiste en karamel med en papirclips i.

'Vi har pt. kendskab til, at en enkelt elev fra 5 klasse har fået skader i munden som følge af en papirclips i en karamel, og derfor har måtte en tur forbi tandlægen'.

'Vi har samtidig bedt forældre give os besked, hvis de mistænker, at deres barn har fået en skade, som følge episoden', skriver kommunen til Ekstra Bladet.

Det går vildt for sig, når 9. klasserne fejrer afslutningen af folkeskolen. På billedet er elever fra Målovhøj, hvor de fejrer sidste skoledag i Fælledparken i København. Drengene på billedet er ikke involveret i den beskrevet sag. Foto: Gregers Tycho / Ritzau Scanpix

Politiet underrettet

Episoderne har fået kollektive konsekvenser for skolens afgangsklasser.

'Vi har med det samme reageret og aflyst den fest afgangsklasserne skulle have haft. Derudover er vi nu gået i gang med en grundig undersøgelse af forløbet', oplyser kommunen.

Samtidig, oplyser kommunen, er politiet blevet underrettet, men om det får konsekvenser, er fortsat for tidligt at fastslå.

'Heri indgår også en tæt dialog med relevante myndigheder i sagen herunder SSP og Politiet. Hvilke konkrete konsekvenser det vil få afhænger af de kommende dages undersøgelser', oplyser kommunen.

'Ødelægger det for mange'

Oveni i hatten kan 2022 være potentielt sidste dag med karamelkast på Magleblik Skole efter dagens fadæse. I hvert fald er alle kort lagt på bordet.

'Det skal være trygt at gå i skole, og derfor kan vi ikke oven på denne episode fortsætte som om ingenting er hændt. Derfor kommer vi til at tage en dialog med lærere, forældre og elever om, hvordan sidste skoledag fremover skal afholdes.