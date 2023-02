Aftale for milliarder: Privathospitaler skal give rabat på behandlinger

I et doorstep-pressemøde lørdag formiddag er en delaftale blevet præsenteret, som indebærer, at privathospitaler skal give rabat på behandling

I et doorstep-pressemøde lørdag formiddag er en delaftale blevet præsenteret, som indebærer, at privathospitaler skal give rabat på behandling

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har på et doorstep-pressemøde netop præsenteret en ny delaftale for at nedbringe de lange ventetider i sundhedsvæsenet.

Delaftalen mellem regeringen, Danske Regioner og Sundhed Danmark indebærer, at privathospitalerne skal give rabat på behandlinger.

Fra 1. juni 2023 skal priserne sænkes med 12 procent, og i 2024 frem til 1. juni 2025 skal rabatten være på 10 procent.

Akutplan på to milliarder

Delaftalen vil samtidig give privathospitalerne mulighed for at udføre specialoperationer, som de førhen ikke har haft lov til at udføre.

Annonce:

- Vi ser eksempler på patienter, der må vente i måneder eller år. Det kan hverken vi eller patienterne være tilfredse med, og derfor har vi været meget optagede af at få lavet en akutplan for vores sygehusvæsen. I dag er jeg glad for, at det er lykkes at lande en delaftale, lyder det fra Sophie Løhde.

Aftalen er en del af den akutplan på samlet to milliarder kroner, som regeringen er i gang med at udforme.

Regeringens kardinalpunkt

Det kommer langt fra bag på Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, at regeringen præsenterer sådan en aftale.

- Man kan roligt sige, at det med at nedbringe ventelisterne er et af regeringens kardinalpunkter. Det skal der leveres på, for det har man lovet. Og nu har der været behov for at præsentere noget, som danskerne synes er en forbedring. Det vi hidtil har hørt er et behov for reformer, vi må ikke holde fri på Store Bededag osv., lyder det fra ham.

Ekstra Bladet har flere gange beskrevet, hvordan de lange ventelister påvirker adskillelige danskere.

Annonce:

Flere års ventetid

Heriblandt 19-årige Marie-Louise Rasmussen, der skulle vente to år på at blive opereret for voldsomme smerter i hofterne eller punge ud med 120.000 kroner for at blive opereret på et privathospital.

To anonyme pengedonerer kom den Marie-Louise til undsætning, og hun blev langt om længe opereret i november.

Men langt fra alle er lige så heldige. Herunder kan du dykke ned i Ekstra Bladets historier om alenlange ventelister.