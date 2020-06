Aftale i hus: Fuld corona-kompensation til trafikselskaberne

Nu får den kollektive trafik en økonomisk håndsrækning.

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har nemlig landet en aftale om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for de merudgifter og tab af indtægt, der er som følge af landets nedlukning på grund af coronavirus, i hele 2020.

Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Selskaberne, der står for landets busser og tog, har tabt indtægter på billetsalget, da færre har taget bussen eller toget og man skal sidde mere spredt.

Samtidigt har selskaberne måtte kaste flere penge efter rengøring for at sænke smitterisikoen i den kollektive trafik.

En ekstra regning, staten gerne vil betale, lyder det i pressemeddelelsen.

Færre passagerer i 2021

For fremtiden skal det diskuteres, hvad det kommer til at ske med det eventuelle indtægtstab for 2021, da man forventer, at der også vil være færre passagerer næste år.

De drøftelser kommer til at finde sted efter sommerferien, hvor der foreligger en opdateret status for coronavirus.

Trafikselskaberne får kompensationen udmøntes direkte på baggrund af opgjorte regnskabstal, og det kommer til at ske løbende i takt med den månedlige opgørelse.

I juni måned kan dette gøres for regnskabstal for marts måned.

Det oplyses hverken i pressemeddelelsen eller i det offentliggjorte dokument for aftalen, hvor mange penge det kan dreje sig om.