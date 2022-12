Aftale landet: Det bliver blandt Sjællands største

Ladeoperatøren Clever har nu indgået en aftale med en ejendomsvirksomheden Jeudan.

Aftalen går ud på at etablere en af Sjællands største lynladestationer i Ringsted.

Det skriver TV 2 Øst.

Ladestationen skal stå færdig allerede i løbet af 2023.

Den kommer til at ligge ved shoppingcentret RingStedet, som er ejet af Jeudan, og der kommer til at være plads til omkring 20 biler samtidig.

I og med at det er en lynladestation, så vil det være muligt at kunne lade sin bil op fra nul procent til omkring 80 procent på bare 30 minutter.

Vil lave mange flere

Men udover den nye store lynladestation i Ringsted, så drømmer Clever om at udvide endnu mere.

De mener nemlig, at man er nødt til at lade infrastrukturen følge med salget af elbiler, som altså er mere end fordoblet det seneste år. Det udtaler Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.

- Salget af elbiler herhjemme er mere end fordoblet det seneste år, og det er et tegn på, at danskerne bakker op om den grønne omstilling. Men det stiller også krav til ladeinfrastrukturen rundt om i landet. Derfor er det vores ambition at udvide Danmarks største ladenetværk med flere end 700 lynladepunkter fordelt over hele landet inden udgangen af 2023, og 20 af dem kommer til at stå ved RingStedet

Der er da også allerede planlagt 230 yderligere ladestationer omkring Jeudans lokationer i 2023.

