Aftale på plads for 150.000 handelsansatte

Begge parter bekræfter over for TV 2, at der er indgået forlig. Også banksektoren lander en aftale fore 41.000 medlemmer

Dansk Erhverv og HK Handel er nået til enighed i overenskomstforhandlingerne.

Begge parter bekræfter over for TV 2, at der er indgået et forlig om en toårig overenskomst, skriver mediet.

Både DR og Finans erfarer, at aftalen vil blive præsenteret på et pressemøde klokken 10.

Ifølge TV 2 står der i aftalen, at mindstetimelønnen sættes op med 4,5 kroner i timen de næste to år. Dermed kan butiksansatte og andre i handelssektoren se frem til en lønstigning.

Den såkaldte fritvalgskonto hæves desuden med 2 procent i samme periode. Med fritvalgskontoen kan lønmodtagerne selv beslutte, om de vil bruge pengene på ferie, løn eller pension.

Skal stemmes igennem

Aftalen skal nu forbi HK Handels medlemmer, der skal stemme for eller imod.

Forhandlingerne begyndte 24. februar.

Forhandlingerne omfattede 150.000 ansatte, lød det ved forhandlingernes begyndelse i en pressemeddelelse udsendt af HK Handel.

Før handelssektoren forhandlede industriens parter, som landede en aftale 19. februar.

Aftalen indebar blandt andet en lønstigning på 4 procent for en toårig periode.

Lønstigning til bankfolk

Også i banksektoren er der landet en ny aftale onsdag morgen.

Aftalen omfatter 41.000 ansatte og 120 virksomheder, skriver Finansforbundet i en pressemeddelelse.

Aftalen er toårig og indebærer en lønstigning på 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024 - heraf mulighed for 1,5 procent i lokale puljer til virksomhedsoverenskomster og 1 procent i standardoverenskomsten i år 2, lyder det.

Barselsperioden for fædre og medmødre udvides desuden med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension.