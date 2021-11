Afværger angreb fra demonstranter med vandkanon

Vrede demonstranter kastede med brosten og fyrværkeri efter det hollandske politi, som tog vandkanoner i brug for at holde de vrede demonstranter tilbage

Demonstranter kastede med brosten og fyrværkeri mod hollandsk politi i timerne, efter regeringen varslede delvis nedlukning af Holland.

Det skriver den hollandske avis De Telegraaf.

Demonstranterne havde samlet sig foran det hollandske justitsministerium i et forsøg på at larme så meget, at det ville forstyrre pressemødet, hvor nedlukningen blev kommunikeret ud til befolkningen.

Situationen eskalerede dog først, da demonstranterne nærmede sig togstationen 'Den Haag Central', hvor politiet blev angrebet med kasteskyts.

Det fik politiet til at hive den helt store vandkanon frem for at få optøjerne under kontrol.

Politiet oplyser til De Telegraaf, at 'mindst fem personer' blev anholdt i forbindelse med fredagens demonstration.

Nedlukningen af Holland kommer til at vare tre uger og er blevet annonceret, efter nationen torsdag registrerede ny smitterekord med omkring 16.300 nye tllfælde.

Det kommer til at betyde, at butikker skal lukke klokken 18, mens supermarkeder og butikker med basale fødevarer samt serveringssteder kan have åbent til klokken 20.

Fodboldkampe og anden sport skal afvikles uden publikum. Der opfordres ligeledes til, at der holdes afstand på 1,5 meter personer imellem i det offentlige rum.

Regeringen har været under pres i forbindelse med genåbningen af samfundet, og premierminister Mark Rutte måtte tilbage i juli undskylde for at have åbnet for tidligt.