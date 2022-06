Afviser desperat plan fra Obamas darling

Kæmpede for at beholde statsstøtte på 6,7 millioner kroner - men top-universitet afviste blankt at overtage Canopylabs-stifters kuldsejlede projekt om kunstig intelligens

Den roste iværksætterkomet Sahra-Josephine Hjorth blev i januar som eneste dansker udvalgt til Obama-fondens program for Europas fremtidige ledere. Fredag indtog hun rampelyset, da hun på Skuespilhusets store scene præsenterede ekspræsident Barack Obama. Han holdt en tale om at kæmpe for demokratiet.

Men bag kulissen har hun i flere måneder kæmpet for at redde et statsligt milliontilskud.

Gode råd var nemlig dyre, da Sahra-Josephine Hjorth i marts brat fik afbrudt en vigtig pengestrøm til sit e-læringsselskab Canopylab.

Derfor udtænkte hun en desperat plan for sikre de 6,7 millioner kroner, som var Canopylabs andel af et stort anlagt udviklingsprojekt, som Innovationsfonden ellers havde tildelt i alt 14,5 millioner skattekroner.

De andre parter (Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN og Aalborg Havn) trak sig fra det prestigefyldte projekt efter et uigennemskueligt og forsinket årsregnskab fra Sahra-Josephine Hjorth. Derfor forsøgte hun i stedet at få Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til at springe ind i projektet om kunstig intelligens.

På tiggergang

Men ifølge DTU-direktør Jes Broeng afviste landets førende tekniske universitet at gå med i projektet.

'Canopylab henvendte sig første gang i slutningen af marts. DTU Entrepreneurship modtager en projektbeskrivelse 17. maj og takker nej 18. maj,' forklarer Jes Broeng i et skriftligt svar.

Sahra-Josephine Hjorth accepterede dog ikke umiddelbart afslaget, viser en aktindsigt.

'Projektet behøver ikke at starte op igen inden 2023, det bestemmer partner selv, da der ville blive indgået en ny aftale med fonden (Innovationsfonden). Da vi også har meget travlt ... ville det også passe os bedre at starte det op om ca. et års tid - så kan vi passe kunderne i mellemtiden,' skrev Canopylab-direktøren til DTU umiddelbart efter afslaget.

Nej tak til samarbejde

Men DTU ville ikke bruge ressourcer på Canopylab.

'Det er desværre et nej tak til samarbejdet. Alt det bedste til jer, håber at I får opbygget en god relation til AU (Aalborg Universitet) igen, og at din ph.d. kommer i hus,' svarer Anne Malberg Horsager, der er DTU’s partnership director.

Netop Anne Malberg Horsager var i januar ordstyrer på en DTU-konference, hvor Sahra-Josephine Hjorth i panelet fejlagtigt blev præsenteret med den akademiske ph.d.-grad.

Men som afsløret af Ekstra Bladet har Sahra-Josephine Hjorth ikke nogen ph.d.-grad, selvom det har fremgået mange steder, at den nu tidligere næstformand i DI Digital havde disse akademiske meritter.

Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab har ingen kommentarer.

Mens statens innovationsfond undersøger oplysninger fra Sahra-Josephine Hjorth, valgte Anders Fogh Rasmussens fond Canopylab-stifteren til at præsentere Obama. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Regnskab udløste oprør

Ifølge Sahra-Josephine Hjorth forventede Canopylab at rejse 100 millioner kroner i kapital fra investorer inden udgangen af 2021. Den pengeindsprøjtning er pt. udeblevet.

Det kollapsede statsstøttede projekt skulle finansiere Canopylabs softwareudvikling. Det samlede budget var på 22 millioner kroner, hvoraf 14,5 millioner kroner var tildelt fra Innovationsfonden. Heraf var 6,7 millioner øremærket Canopylab.

Men parterne Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN og Aalborg Havn trak sig efter et dramatisk forløb, da den første årsrapport skulle godkendes.

Regnskabet fra Sahra-Josephine Hjorth blev forsinket - og indeholdt fejl. Det kom bl.a. bag på parterne, at Canopylab angiveligt har aflønnet 23 medarbejdere helt eller delvist med projektmidler. 19 var ansat i udlandet. Det var uklart, hvilken juridisk status de havde i forhold til Canopylab - og hvad flere af personerne egentlig foretog sig i projektet.

Regnskabet viste også, at Sahra-Josephine Hjorths mand og medstifter af Canopylab, Christian Skræm Juul Jensen, har bogført 75 procent af sin arbejdstid og dermed trukket en stor del af sin løn fra projektet.