Afviser direktørs coronaråd: Børn må gerne lege sammen

Opfordringen var ikke til at misforstå, da lægefaglig direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbak torsdag aften gæstede DR-programmet 'Lægens Bord'.

Børn skal IKKE lege sammen. Heller ikke selvom de ikke udviser symptomer på corona.

- De skal lytte til, hvad vores statsminister og dronning har sagt. Man skal holde afstand - og det gør børn ikke. Så derfor skal man aflyse legeaftalerne, lød det fra Kåre Mølbak.

Dermed undsagde han tidligere anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm - nemlig at raske børn sagtens kan lege med raske børn.

Men det skulle Kåre Mølbak aldrig have sagt, må man nu forstå på Sundhedsstyrelsen, der står for at udforme de officielle retningslinjer på sundhedsområdet i Danmark.

I en mail til Ekstra Bladet skriver Sundhedsstyrelsens presseafdeling fredag morgen, at Statens Serum Institut 'naturligvis' er på linje med Sundhedsstyrelsen.

'Det er en fejl fra Statens Serum Instituts side. De bakker naturligvis 100 procent op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger', står der i mailen.

Og, understreger Sundhedsstyrelsen, Kåre Mølbak vil ikke længere komme med egne anbefalinger.

'Du kan eventuelt kontakte dem eller Kåre Mølbak, som vil forklare, at de naturligvis bakker op om SSTs (Sundhedsstyrelsens red.) anbefalinger, som stadig er, at raske børn må lege med raske børn, i små grupper to til tre stk'.

Dermed er de officielle anbefalinger fortsat, at raske børn må lege sammen ude i det fri.

Mølbak: Raske børn kan smitte

Ekstra Bladet har spurgt Kåre Mølbak, hvad der er op og ned i anbefalingerne, og om han fortsat mener, hvad han sagde torsdag aften.

I en mail til Ekstra Bladet skriver han, at man skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men at forældre skal være opmærksomme på, at raske børn også kan være smittebærere.

'Der er jo ingen der forbyder raske børn at lege sammen, og såfremt man laver en legeaftale bør man overholde de råd som sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Det vil sige at legen gerne skal ske udenfor, aftalen skal være kortvarig, børnene skal holde afstand og så skal de være raske', skriver Kåre Mølbak og tilføjer:

'Raske børn kan dog i sjældne tilfælde bære virus og smitte, og børn kan have svært ved at holde afstand i en god leg, så derfor kan man også overveje, om der kan være en anden måde at holde sit barn beskæftiget på end ved en legeaftale.'

Skole og institutioner lukket

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte i sidste uge ud, at skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner skulle lukke i 14 dage fra mandag i denne uge.

Sundhedsmyndighederne har endnu ikke noget klart svar på, hvornår forældre kan sende deres børn i skole igen.

Adskillige forældre har de seneste dage skrevet til Ekstra Bladet for at høre, om det er forsvarligt at sende sine børn ud i det fri og brænde krudt af sammen med deres legekammerater. Det kan man godt, lyder anbefalinger altså fortsat.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at i alt 12 børn under ti år er konstateret smittet med corona. Tre børn har været eller er indlagt, men ingen har på nuværende tidspunkt en alvorlig infektion.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Kåre Mølbak, men hverken han eller Statens Serum Institut er i skrivende stund vendt tilbage på vores henvendelser. Vi følger sagen.

