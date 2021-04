Afviser fatal fejl på Tesla-bil

Blev to mænd dræbt på grund af svigtende Tesla-software, da de i en Tesla Model S i lørdag kørte af vejen nær Houston i Texas og ramte et træ?

Det spørgsmål rejste sig, da brandvæsnet fik slukket det brændende køretøj og i vraget fandt de to afdøde på henholdsvis bilens bagsæde og det forreste passagersæde.

Der var altså ingen i førersædet, og det ledte til den teori, at de to mænd havde overladt styringen af bilen til dens avancerede software, som altså havde svigtet fatalt.

At det var tilfældet afviser Tesla-chef Elon Musk pure. På Twitter fastslår han, at datafiler afslører, at bilens autopilot ikke var aktiveret, da ulykken skete.

Kun få kendetegn var synlige efter den voldsomme ulykke, som fandt sted nær Houston i Texas, USA. Foto: Scott J. Engle / Ritzau Scanpix

Efter kollisionen med et træ brød Tesla-køretøjet i brand. Foto: Scott J. Engle / Ritzau Scanpix

Ifølge Sky News agter politiet i Texas at ransage Tesla som et led i efterforskningen for at få klarlagt, om bilen faktisk var styret af en computer snarere end en chauffør.

En efterforsker ved navn Mark Herman oplyser ifølge Sky til Reuters, at tweetet fra Musk er det første, politiet har hørt fra Tesla-koncernen siden ulykken.

- Hvis han tweeter det - hvis han allerede har trukket de oplysninger ud - så er det ikke noget, han har fortalt os, siger Herman.

Mens Tesla står foran lanceringen af firmaets opdaterede ‘fuldt selvkørende’-software, efterforsker amerikanske myndigheder 27 ulykker med Tesla-køretøjer. Tre af disse ulykker er sket for nylig, skrev avisen The Guardian mandag.