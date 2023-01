Afviser lønnedgang: Staten skal betale

Danske tandlæger bør gå ned i løn, for at danskernes tandlægeregning bliver billigere, mener en tandlæge fra Nordjylland. Det er ifølge Tandlægeforeningen ikke vejen frem

Drop de tårnhøje lønninger og giv danskerne en billigere tandlægeregning.

Sådan lyder forslaget i grove træk fra Robin Kalali, der er tandlæge bosat i Nordjylland.

Men det er ikke løsningen, mener Søren Bach-Petersen, der er tandlæge og formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen.

I stedet skal staten betale regningen for danskerne, hvis det skal blive billigere at sætte sig i tandlægestolen.

'Vi mener, at den bedste måde at mindske uligheden er, at patienternes offentlige tilskud bliver øget, så patienternes andel bliver mindre, da det samtidig også handler om at sikre, at vi fortsat yder tandpleje af høj kvalitet,' skriver formanden i et svar til Ekstra Bladet.

Prisloft

Robin Kalali mener, at løsningen på udfordringerne skal findes i at sætte et prisloft over de frie ydelser. Det vil sige, at de behandlinger, som ikke er omfattet af overenskomsten, skal prissættes efter et loft bestemt af staten.

Det vil betyde, at tandlægerne i så fald kunne se frem til at tjene mindre.

Tandlægen fra Nordjylland har vist sine lønsedler til Ekstra Bladet. De viser, at han i første halvdel af 2022 tjente 94.372 kroner om måneden før skat i en deltidsstilling på 32 timer om ugen. Den løn er han villig til at afgive en del af.

Vil ikke afsløre løn

Ekstra Bladet har spurgt formand Søren Bach-Petersen, hvad han tjener, og om han har samme velvillighed.

Dog er han ikke åben omkring sin løn som Robin Kalali. Han har i hvert fald valgt ikke at svare på den del.

'Tandlægers indkomst er helt på niveau med sammenlignelige faggruppers lønniveau. Men det handler ikke om den enkelte tandlæges lønseddel, men om hvordan vi sikrer god tandsundhed til borgere her i landet.'

'Især de særligt udsatte patientgrupper. Det kan fx være patienter, der pga. et stort medicinforbrug har store udfordringer med tandsundheden. Det er det, som vi bør debattere og have fokus på. Vi har nu ventet fire år på, at politikerne kommer med et bud på en ny model for voksentandplejen,' skriver han.

Søren Bach-Petersen svarer desuden ikke på, om han er villig til at gå ned i løn, men nævner det heller ikke som en løsning.

'Det handler om politiske prioriteringer. I Tandlægeforeningen bidrager vi gerne med forslag til, hvordan vi mindsker den store ulighed i tandsundhed. Et første oplagt bud er, at patienternes andel af tandlægeregningen bliver mindre,' afslutter han.