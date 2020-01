Afviser muslimer: Straffet med kæmpe bøde

Det amerikanske flyselskab Delta Airlines må frem med den store pung.

Årsagen er, at man tilbage i 2016 med en lille uges mellemrum i to tilfælde afviste i alt tre muslimske passagerer i at flyve med deres fly.

I begge tilfælde var passagerne endda godkendt i sikkerhedskontrollen.

Resultatet er en bøde svarende til 339.000 kroner.

Det skriver nyhedsbureauet AP ifølge ABC.

Skrev Allah

Den ene episode fandt sted på et fly i Paris.

Her havde en passager henvendt sig til personalet, fordi et muslimsk par gjorde hende utryg.

Da stewardessen efterfølgende gik forbi parret, så hun, at manden havde skrevet 'Allah' adskillige gange i en sms på telefonen. Det resulterede i, at parret blev afhørt udenfor flyet. Her fik parret, der viste sig at være amerikansk, imidlertid grønt flag til at flyve med.

Alligevel valgte kaptajnen at nægte parret at vende tilbage ombord, hvorfor de i stedet måtte vente til dagen efter med at flyve hjem.

Afvist beskyldninger

I det andet tilfælde fem dage senere i Amsterdam, havde både personale og passagerer beklaget sig over en muslimsk passager.

Denne gang mente Deltas sikkerhedspersonale heller ikke, at der var årsag til alarm. Alligevel fik han ikke lov at flyve med.

Delta har afvist beskyldningerne om diskrimination i begge sager.

De erkender dog, at de kunne have håndteret situationerne anderledes, lyder det i en udtalelse fra det amerikanske transportministerium, skriver TV2.

Ministeriet har udtalt, at Delta Airlines har overtrådt loven ved at fjerne passagerne.

The Council on American-Islamic Relations, stiller dog spørgsmålstegn ved bødens størrelse.

- Bøden er jo nærmest ingenting, siger Karen Dabdoub, executive director i The Council on American-Islamic Relations Cincinnati med henvisning til, at Delta tjente mere end 25 milliarder sidste år.

- Jeg er dog glad for at se, at de fik en straf trods alt, siger hun ifølge ABC.

Samtidig er de blevet pålagt at træne deres personale i kulturel forståelse.