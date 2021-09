Afvist af 43 hospitaler: Mand død

En 73-årig mand fra Alabama døde 1. september af et hjertestop. 43 hospitaler afviste ham på grund af for stort corona-pres på deres intensivafdelinger

Alabama, USA, oplever lige nu det højest antal smittede med corona. Det lægger et enormt pres på hospitalerne i området.

Et pres som fik fatale konsekvenser for en 73-årig mand fra Alabama, der ikke kunne få hjælp til sit hjertestop, og som derfor døde 1. september,

Det skriver det internationale nyhedsbureau AP.

Afvist 43 gange

Da Ray Martin DeMonia fik et hjertestop, blev 43 forskellige hospitaler kontaktet for at høre, om de kunne tage imod ham.

Hospitalerne i staten er i øjeblikket enormt pressede på grund af en stor stigning i antallet af smittede med corona, og hospitalerne mente derfor ikke, de kunne tage imod ham. Til sidst lykkedes det dog at få ham bragt til Rush Foundation Hospital i Meridian Mississippi.

Men det var desværre for sent, og Ray DeMonias liv stod ikke til at redde.

Beder folk om at blive vaccinerede

Ray DeMonias familie beder nu folk i staten om lade sig vaccinere, så lignende situationer kan undgås i fremtiden.

Danne Howard, vicedirektør for Alabama Hospital Association, fortæller ABC News 10:

- Jeg kan ikke forudse, hvad der vil ske i morgen, men det går i hvert fald ikke i den rigtige retning.

Ifølge Howard prøver de desperat at finde yderligere ressourcer til hospitalerne.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan særligt sydstaterne i USA kæmper med en ny corona-bølge. Det skyldes særligt, at det er stater med få vaccinerede.

Ray Martin DeMonia arbejdede i 40 år i antique-branchen, hvor han blandt andet rejste hele USA rundt for at finde antikke genstande. Han var særlig kendt for sin butik DeMonia's Antiques and Auctions i Alabama.

