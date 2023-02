Afvist på stribe: - Det skaber vaccinemodstand

Kronisk nældefeber, betændelse i hjertesækken, betændelse i hjertemusklen og ansigtslammelse er nogle af de bivirkninger, som Patienterstatningen har udbetalt erstatning for som følge af coronavaccinen.

Og det overrasker ikke Camilla Foged, der er professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, at det netop er de bivirkninger, der boner ud.

- Det er kendte bivirkninger ved mRNA-vaccinerne. Det forekommer relativt ofte for unge mænd, så det overrasker mig ikke, at det er de bivirkninger.

- Jeg vil nok også mene, at dosis har været lidt for høj til de unge mænd. Specielt Moderna, der brugte en høj dosis. Det er en bivirkning, der først blev opdaget, efter man begyndte at vaccinere de unge mænd, siger hun.

I 2021 og 2022 har Patienterstatningen fået 3200 ansøgninger om erstatning for bivirkninger til lægemidler - langt størstedelen er relateret til covid19-vacicner.

'Ansøgningerne vedrørende vacciner mod covid-19 fylder rigtigt meget, når vi i alt har modtaget 1886 af de sager fra 2021 og frem til i dag,' skriver Patienterstatningen.

Afvist på stribe

Der er blevet udbetalt erstatning i 84 sager, mens der indtil nu er blevet afvist 966 sager. Der i alt er blevet betalt tildelt 1.611.556 kroner i erstatning, oplyser Patienterstatningen.

Christine Stabell Benn, der er professor på Klinisk Institut SDU, mener, at antallet af ansøgninger for patienterstatning er lavere end det reelle antal, der mener sig skadet efter covid-19 vaccination.

- Problemet er, at man skal have overskud for at søge erstatning. Og mange af de her folk er så invaliderede, at det er svært at få kræfter til. Og det er ikke opmuntrende, at det er under ti procent, der får godkendt deres klage. Det synes jeg vidner om, at man afviser for mange klager. Det gør mig virkelig ondt, og det er simpelthen ikke i orden.

- Der skal virkelig meget til at gå igennem det forløb, og så føler man sig altså vaccineskadet. Når man så får en afvisning, så skaber det vaccinemodstand – med god grund, siger hun.