Afvist på uddannelsen: - Hvornår er min straffeattest ren?

Hej Puk

Jeg er en mand på 36 år med en kriminel fortid, hvor jeg har afsonet flere år i fængsel.

For cirka tre år siden blev jeg stillet over for et ultimatum, der betød, at jeg måtte træffe nogle meget radikale valg i mit liv.

Blandt andet skulle jeg lave helt om på mit liv, hvis jeg fortsat ville se mine børn, som jeg elsker overalt på jorden. Tanken om at miste kontakten til dem gjorde mig så angst, at det vendte op og ned på det hele.

Da jeg har en belastet opvækst og ingen uddannelse – hverken en færdiggjort folkeskole-afgangseksamen eller gymnasial – var der meget lang vej for mig. Derudover havde jeg i mange år taget stoffer og levet et liv med kriminelle penge.

Jeg havde svært ved at se, hvordan jeg skulle kunne klare at tage en uddannelse i min alder. Men jeg så ikke andre udveje og tog mig virkelig sammen og fik taget en 9. klasse og en fuld hf.

Da jeg var færdig med den, ville jeg søge ind på en uddannelse inden for det pædagogiske område, men blev flere gange afvist, fordi jeg jo har en plettet straffeattest.

Jeg er næsten ved at miste håbet, men vil heller ikke opgive, nu hvor jeg er kommet så langt.

Hvor lang tid går der, før mine domme ikke længere kan ses, og er der overhovedet nogen uddannelser inden for det pædagogiske område, hvor det ikke er et problem, at jeg har en plettet straffeattest.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

J.H.

Kære J.H.

Du må ikke give op nu. Du har klaret det værste, nemlig at tage en 9. klasse, efter man har rundet de 30! Så du er virkelig kommet langt. Husk på dét frem for alt.

Der findes tre typer attester. Det er den private straffeattest, som er vigtig for dig, når du skal søge job/praktik. Det er nemlig den, som du selv kan få udleveret og videregive til en eventuelt kommende arbejdsgiver eller til et praktiksted.

Den private straffeattest har til forskel fra den offentlige nogle andre tidsfrister for sletning af tidligere domme, bøder mv.

Som jeg forstår dig, har du haft svært ved at komme ind på en pædagogisk uddannelse, hvor der er praktikforløb undervejs.

De kan ikke nægte dig optagelse, men problemet kommer ved praktikperioden, og det ses inden for både de sundhedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske områder, da de fleste praktiksteder kræver en ren straffeattest, når du skal ’ansættes’. Dermed bliver det umuligt at gennemføre uddannelsen.

Har du haft ubetingede domme, er ’pletten’ der i fem år, fra det tidspunkt hvor du blev løsladt. Jeg vil råde dig til at henvende dig til de private virksomheder på det socialpædagogiske område.

De bestemmer nemlig selv, om de vil tage dig i praktik, selvom du har nogle gamle pletter på din straffeattest.

Du kommer længst ved at være ærlig! Du kan med fordel tage direkte kontakt til forskellige praktiksteder, der måske vil give dig en form for ’forhåndsgodkendelse’, som du kan vise studiet.

Du kan også søge hjælp via en studievejleder, der kan lave en for form støtteskrivelse og opfordre til, at du får tildelt en offentlig praktikplads set i forhold til kommunernes sociale ansvar med at indsluse tidligere kriminelle i arbejde og uddannelse.

Flere kommuner har pålagt sig selv en særlig forpligtelse til at hjælpe i forhold til de sociale mål, de selv har fastlagt.

Jeg håber det bedste for dig.

Med venlig hilsen Puk

Noter Der findes tre former for attester: den private straffeattest, den offentlige straffeattest og børneattesten. Den private straffeattest indhentes af arbejdsgiveren via medarbejderen, hvis der ikke er hjemmel til at indhente en offentlig straffeattest. Den offentlige straffeattest kan blandt andet udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning til særlige stillinger inden for for eksempel politi, ministerier med videre. Den offentlige straffeattest kan kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det. Børneattesten er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Personen selv kan ikke indhente en børneattest.

