Afvist på universitetet: I nat får 20.291 en trist besked

Fra klokken 00:01 natten til lørdag begynder svarene fra landets videregående uddannelser at tikke ind hos tusindvis af håbefulde unge.

På det tidspunkt vil de også kunne tjekke, hvad adgangskravet i år ender med at blive på den drømmeuddannelse, de har søgt ind på.

Men allerede nu står det klart, at lidt over 20.000 ansøgere enten har for lavt et karaktergennemsnit eller slet ikke opfylder basiskravene for at komme ind på det ønskede studie. Det afslører de data, som Uddannelses- og Forskningsministeriet fredag eftermiddag offentliggjorde.

Som det fremgår af graferne herunder, er der i år sket et svagt fald i antallet af ikke-optagne sammenlignet med 2017.

Men det samlede antal af ansøgere er også faldende, hvilket betyder, at andelen af ikke-optagne som sidste år er 23 procent af alle ansøgere.

Her får halvdelen et nej

Som tidligere år er det igen de kreative fag, det er sværest at komme igennem nåleøjet til.

52 procent af alle ansøgerne til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er ikke optaget i år. På Arkitektskolen Aarhus er det 43 procent, mens 42 procent af ansøgerne på Designskolen Kolding heller ikke kommer ind.

Du kan se listen over ikke-optagne herunder og læse meget mere om de ikke-optagne ansøgere her. Fra klokken 00.01 kan du også tjekke karaktergennemsnittet for alle uddannelser på Ekstra Bladet.

Bag om årets optagelse 64.943 unge er optaget på en af landets videregående uddannelser. 10.324 er blevet optaget på en erhvervsakademiuddannelse. Det er toårige uddannelser. Eksempler: laborant, datamatiker og tandtekniker. 25.897 er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse. Den type uddannelser varer som regel tre og et halvt til fire år. Eksempler: sygeplejerske, folkeskolelærer, jordemoder og pædagog. 28.722 er blevet optaget på en bacheloruddannelse. Uddannelserne varer tre år og efterfølges ofte af en kandidatuddannelse. Eksempler: psykologi, økonomi, medicin og forsikringsmatematik. 81 procent af de optagne ansøgere bliver optaget på deres førsteprioritet. I alt 89.759 personer har søgt om optagelse på en videregående uddannelse. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

