Afvist på valgstedet: Peter måtte ikke stemme efter indlæggelse

En akut indlæggelse på sygehuset betød, at 45-årige Peter Kirkegaard Johanson blev afvist i at stemme til Europaparlamentsvalget.

Det fortæller han selv til Ekstra Bladet.

- Jeg føler mig så krænket. Det er et indgreb i min ret som statsborger i Danmark, siger den oprevne borger.

Sygdom sendte ham 35 km væk

Normalt bor Peter Kirkegaard Johanson i byen Vestervig, som ligger i Thisted Kommune.

Men da han blev ramt af akutte smerter, blev han fredag kørt til Thisted Sygehus - godt 30 kilometer fra bopælen.

- Jeg har en kronisk tarm-sygdom, der kan være livsfarlig, så da jeg fik voldsomme smerter, blev jeg kørt direkte på sygehuset. Jeg fik dog ikke lige taget mit valgkort med, fortæller den 45-årige.

Afvist på valgstedet

Peter Kirkegaard Johanson blev indlagt på Thisted Sygehus, og da dagen kom for at stemme, følte han sig frisk nok til at gå ned og sætte sit kryds. Problemet var bare, at nordjyden var over 30 kilometer hjemmefra.

Derfor fik han lov til at tage hen til nærmeste valgsted nogle hundrede meter fra hospitalet.

- Jeg havde ikke mit valgkort med, men jeg havde andet billededokumentation med, så de kunne se, at jeg ikke havde stemt andre steder, og det godkendte de, fortæller Peter Kirkegaard Johanson.

Men lige meget hjalp det. På valgstedet kunne de godt se, han ikke havde stemt, men da det af valgkortet fremgik, at han skulle stemme i Vestervig, så blev han alligevel afvist.

- Jeg synes simpelthen, at det er for dårligt, at man får frataget sin ret til at stemme, bare fordi man er indlagt, og man ikke kan komme hen til det specifikke valgsted, man er sat til, mener han.

I følge den dansk lovgivning er det ikke muligt, at stemme i en anden kommune, end den man bor i. Men hvis man har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at man ikke er i stand til at stemme på det valgsted, man er tilknyttet, kan man søge om at stemme på et andet valgsted indenfor kommunegrænsen.

Man skal dog søge om dette otte dage før selve valgdagen, så det var ikke en mulighed for Peter Kirkegaard Johanson.

Ikke noget at gøre

Men hvis man står i en situation som Peter Kirkegaard Johanson, er der faktisk ikke så meget at gøre.

Det oplyser Christine Boeskov, der er valgkonsulent i Danmarks Økonomi- og Indenrigsministerium.

- Problemet er, at de personer, der stiller op til valgene, stiller op i de forskelle kredse. Derfor kan man ikke bare stemme et andet sted, da man skal stemme på de kandidater i den kreds, man bor, fortæller Christine Boeskov.

Men da Peter Kirkegaard Johanson var i samme kommune, som han oprindeligt skulle stemme i, måtte forklaringen på afvisningen findes et andet sted

- Det er af praktiske årsager, at man ikke kan stemme overalt i kommunen. Det er et spørgsmål om, at der bliver kaldt folk ind til de forskellige valgsteder, så det passer med det antal borgere, der skal stemme i det område - så herren er i det her tilfælde simpelthen faldet uheldigt ud på grund af nogle praktiske årsager, forklarer valgkonsulenten.

Problemer med mandskab

Forklaringen på reglerne skal findes i både antallet af mandskab på valgstederne og antallet af vælgere, mener Christine Boeskov.

- Der bliver kaldt mandskab ind til de forskellige valgsteder. Derfor vil man sikre sig, at der ikke er nogle valgsteder, hvor der er for mange vælgere og for lidt mandskab - og andre valgsteder, hvor der er for meget mandskab i forhold til vælgere, forklarer hun.

Valgkonsulenten har dog et råd, hvis man ender i en situation magen til Peter Kirkegaard Johansons.

- Hvis man ender i en lignende situation som ham kan man prøve at kontakte kommunen. Så kan man håbe på. at de har en løsning - ellers er der ikke så meget andet, man kan gøre, fortæller Christine Boeskov.