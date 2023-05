Afvist: Trump får nej fra dommer

Ekspræsidenten havde anmodet om at få retssagen mod ham om påstået voldtægt og ærekrænkelse erklæret ugyldig. Anmodningen er blevet afvist

Den gik ikke!

Donald Trumps advokat har i et brev anmodet om, at retssagen mod ekspræsidenten om voldtægt og ærekrænkelse af E. Jean Carroll blev erklæret ugyldig.

Men mandag er den anmodning blevet afvist. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC og CNN.

Beskyldninger om fejl

I et 18 siders langt brev beskyldte ekspræsidentens advokat Joe Tacopina retssagens dommer, Lewis Kaplan, for at have begået flere fejl.

Her lød anklagen blandt andet, at Kaplan havde afskåret advokaten fra at stille E. Jean Carroll spørgsmål i sit forhør af hende.

Det skulle være spørgsmål om, hvorfor hun ikke søgte optagelser fra sikkerhedskameraer af den påståede voldtægt, og hvorfor hun ikke gik til politiet.

Efter anmodningen blev afvist, fortsatte retssagen mandag.

E. Jean Carroll har under retssagen indtaget vidneskranken for at afgive sin forklaring. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix

Anklaget for voldtægt

Retssagen mod Trump startede i sidste uge. Det er den amerikanske tidligere klummeskribent E. Jean Carroll, der har anlagt sagen.

Hun har anklaget den tidligere præsident for i midten af 1990'erne at have voldtaget hende i stormagasinet Bergdorf Goodman, der ligger i hjertet af Manhatten.

Trump har flere gange afvist anklagen, som han kalder for 'fiktion'. Han er samtidig anklaget for efterfølgende have løjet om den påståede voldtægt.

Advaret af dommer

Den tidligere amerikanske præsidents advokater blev i sidste uge hevet til side af Lewis Kaplan.

Her fik advokaterne besked på, at de skulle bede Trump om ikke at ytre sig om sagen offentligt.

På sit sociale medie, Truth Social, har ekspræsidenten nemlig kommenteret sagen. Her har han blandt andet hævdet, at anklagerne mod ham er 'opdigtet svindel', og at der er tale om en 'heksejagt' mod ham.

Dommeren advarede derfor om, at Trump kan få flere sager på halsen, hvis han fortsat omtaler sagen offentligt.