Afvist! Underlivs-reklame forbudt til stort pris-show

Reklamen var for hård kost for amerikanske forbrugere, vurderede tv-kanalen

Den amerikanske tv-station ABC nægtede at lade firmaet Frida Mom få vist en reklame i fjernsynet i forbindelse med den store Oscar-prisfest, som blev afholdt forleden.

TV-stationen mente nemlig, at Frida Moms reklame var for grafisk og for avanceret. Det skriver VICE.

Frida Mom er et firma, som hjælper med at mindske smerterne og hævelserne hos kvinder efter en graviditet. Firmaet sælger en række produkter til underlivet hos kvinder. Heriblandt isposer og skiftepuder.

For nogle kvinder kan tiden efter en graviditet nemlig medføre nogle ubehagelige symptomer.

Firmaet mener derfor ikke, at ABC skulle have nægtet at lade reklamen blive vist ved Oscar-uddelingen. Frida Mom mener nemlig, at reklamen belyser en træls virkelighed for kvinder, når det kommer til graviditet.

- Vi lavede den her kampagne, fordi vi ønskede at dele en rå og ærlig sandhed. Den viser, hvordan kvinder navigerer efter den fysiske forandring, de har været igennem første gang. Vi troede ikke, der ville være et bedre marked eller en bedre kanal end på en aften, hvor der uddeles priser for historiefortælling på højeste niveau, siger direktøren for Frida Mom, Chelsa Hirschhorn ifølge VICE.

Reklamen viser en kvinde iklædt undertøj, mens hun går på toilettet. Kvinden i reklamen er netop kommet ud af sin graviditet og kæmper netop med smerter og hævelser omkring underlivet.

Du kan se hele reklamen øverst i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se flere reklamer, der havnede i modvind, herunder:

Der var tale om en 'overseksualisering' i den nyeste reklame for mærket PrettyLittleThing, der fik myndighederne til at forbyde denne reklame. Video: PrettyLittleThing

For fræk til nettet: Nu er den forbudt

Denne KFC Zinger Popcorn Box-reklame blev beskyldt for at være sexistisk. Video: KFC

Fastfood-gigant i shitstorm efter 'sexistisk' reklame