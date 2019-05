Afviste asylbørns vilkår skal behandles på Christiansborg

Et borgerforslag har fået de 50.000 underskrifter, det kræver for at komme på dagsordenen i Folketinget

Over 51.500 mener, at afviste asylbørn, der opholder sig i hjem- og udrejsecentrene Avnstrup på Fyn og Sjælsmark i Nordsjælland, skal have bedre vilkår.

De mange danskere har nemlig skrevet under på et borgerforslag, der dermed har opnået de 50.000 underskrifter, som skal til, for at Folketinget skal tage det op.

Cirka 130 afviste asylbørn opholder sig på ubestemt tid på de to centre, fordi deres forældre har fået afslag på asyl, men enten ikke kan eller vil rejse hjem.

Derfor foreslår man, at alle afviste familier, som ikke har kunnet udsendes 18 måneder efter endeligt afslag, får tildelt en midlertidig opholdstilladelse for to år ad gangen.

Forslagstilleren, Tone Henriette Olaf Nielsen, glæder sig over, at det nu skal behandles i Folketinget. Og fortæller, at det er gået stærkt, siden valget blev udskrevet i går.

- Vi har fået 5000 støtter på én dag. Ellers har vi ligget mellem 500 og 1000 støtter om dagen. Så det eksploderede simpelthen i går, siger hun til DR P4 København.

Der kommer dog til at gå lidt tid, før forslaget bliver taget op i Folketingssalen.

- Jeg har her til morgen fået et opkald fra Folketingets administration, der fortæller, at på grund af valget, bliver forslaget højst sandsynligt først behandlet engang i oktober, når der er dannet en ny regering og Folketinget åbner efter sommerferien, fortæller hun til DR P4 København.