Aggressiv delfin skaber panik på strand

Selvom det nok er mange turisters drøm at komme til at svømme side om side med en fri delfin, er det ikke lige, hvad de japanske strandgæster drømmer om lige nu.

En bestemt delfin hærger nemlig strandene i Japan og har indtil videre flere angreb på samvittigheden.

Det skriver The Guardian.

Mindst seks angreb

En voksen flaskenæsedelfin har de seneste uger bidt adskillige badede gæster langs den japanske kyst.

Det har fået det lokale politi til at gå rundt med foldere for at advare gæsterne mod at tage kontakt til dyret.

Mindst seks angreb er blevet registeret, hvoraf de fleste har været lette skader.

I det mest alvorlige tilfælde måtte en svømmer sys med 14 sting efter at være blevet bidt i hånden på Koshino-stranden.

Definer er ikke normalt aggressive dyr. Foto: Sanne Vils Axelsen/Ritzau Scanpix

Mere aggressive

Et af ofrene, en mand i 60'erne, havde hørt om delfinen i nyhederne og var opmærksom på, om den var i nærheden, da han badede.

Men da manden lagde mærke til delfinen, var den lige ved siden af ham, selvom han kun svømmede mindre end fire meter fra kysten.

Delfinen bed i den 60-årige mands højre arm, og det udviklede sig til et mindre slagsmål, for at han kunne komme fri.

- Jeg gik i panik, men jeg blev reddet, da nogen i nærheden jog den væk, siger han ifølge The Guardian.

En lokal caféejer nær kysten har også lagt mærke til, at delfinerne har ændret adfærd.

- Tidligere kunne de (delfinerne, red.) godt skubbe til svømmere af og til, men nu kaster de sig nærmest oven på dem, siger han.

Føler sig truet

Selvom delfinangreb er ekstremt sjældne, er de ikke uhørte, især hvis dyrene føler sig truede

Og det er, hvad det lokale politi tror, at den omtalte delfin har gjort.

Flere videoer på de sociale medier viser nemlig badegæster, som forsøger at røre ved delfinerne i vandet.

- Der er visse kropsdele, hvor delfiner ikke kan lide at blive rørt, for eksempel spidsen af ​​deres næse og deres rygfinne, sagde Masaki Yasui, en embedsmand fra afdelingen for turistfremme, ifølge The Guardian.

