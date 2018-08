Aggressiv kæmpeflåt fundet nær Danmark: Kan smitte med farlig blødningsfeber

Den gigantiske flåt Hyalomma er for første gang blevet fundet i Sverige. Det skriver Sveriges Radio.

Det blodsugende insekt kan blive tæt på dobbelt så stor som den almindeligt kendte skovflåt, som maksimalt bliver 1,5 centimeter lang.

Ved tidligere fund af Hyalomma-flåten har det vist sig, at den har været bærer af den farlige virus hæmoragisk feber, også kaldet blødningsfeber.

Det fortæller forsker ved Sveriges Veterinærinstitut Giulio Grandi til Sveriges Radio.

- De er meget hurtige, og de er jægere, så de venter ikke på deres vært uden aktivt at lede efter en vært at angribe. Når de er blodfyldte kan de blive op til to eller tre centimeter store, siger han.

Det svenske Veterinærinstitut, SPA, har i flere år undersøgt, hvordan infektionssygdomme bliver påvirket af klimaforandringer. Derfor opfordrede instituttet borgere til at indsende både levende og døde flåter. Instituttet har indtil videre modtaget omkring 2000 forskellige eksempler.

Blot i august blev der indsendt tre fuldvoksne Hyalomma-flåter til instituttet. Normalt lever denne flåt i dele af Asien, Afrika og I sydlige og østlige dele af Europa.

Hyalomma er også blevet fundet i Tyskland og Norge. Forskerne mener, at den gigantiske flåts vej til Sverige, har været via trækfugle fra syd.