Aggressive insekter stormer frem

Det tyder på, at der vil være voldsomt mange hvepse denne sommer

Der kommer til at være et væld af hvepse denne sommer.

Sådan lyder meldingen, hvis man spørger biologer og skadedyrsbekæmpere, som forrige sommer havde sit hyr med at bekæmpe de aggressive insekter.

Mogens Gade fra Vestjysk Skadedyrskontrol er i hvert fald klar på at have travlt de næste måneder.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende med hvepse, som jeg gjorde sidste år. Der var hvepse over alt, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Fede forhold

Det er sidste års sommer, der er skyld i udsigterne til en hvepsesommer. Det tørre vejr gav nemlig gode forhold for hvepsene. Samtidig har den milde vinter gjort, at mange hvepsedronninger har overlevet og er klar til at starte hvepsebo.

- Vi har haft en periode med gunstige vilkår, og så får vi mange gedehamse. Går vi ind i en periode med mindre gunstige vilkår, falder bestanden til et minimum igen, siger biolog og naturhistoriker på Naturhistorisk Museum i Aarhus Lars Brøndum.

Vi skal altså gå imod vanlig tænkning og håbe på en våd sommer, hvis ikke der skal summe hvepse om ørerne til samtlige grillaftener.

