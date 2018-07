Aids-Fondet: Resultater om hiv-smitte er et frihedsbrev

Det har længe været kendt viden, at der var ekstremt lav risiko for smitte, når det handler om velbehandlet hiv.

Alligevel kalder Aids-Fondet et nyt studie for epokegørende, da det meget overbevisende blåstempler antagelsen.

Det fortæller Andreas Gylling Æbelø, der er direktør i Aids-Fondet.

- Studiet er så omfattende, og konklusionen er så entydig med det her store fede nul i antallet af hiv-tilfælde. Det gør det meget, meget markant.

- Det er derfor, at jeg bruger betegnelsen, at det her er et frihedsbrev til alle mennesker, der lever med hiv, siger han.

Det danskledede internationale studie konkluderer, at man helt ubekymret kan dyrke ubeskyttet vaginalt eller analt samleje, hvis blot den hiv-positive er i daglig medicinsk behandling.

Fra 2010 til 2018 er 972 bøssepar, hvoraf den ene er hiv-positiv og i behandling, fra 14 lande blevet observeret. I de 74.567 anale samlejer mellem mændene uden brug af kondom er ikke én blevet smittet med hiv-virus.

Det kommer til at få stor betydning, forudser Andreas Gylling Æbelø.

- Nu kan man altså en gang for alle smide den sidste skyld og skam, som denne her forbistrede virus har været plaget af i årtier, siger han.

Direktøren kan godt sætte sig ind i det skræmmebillede, der er omkring hiv. Men han påpeger, at de fortidsbilleder må falde med forskernes resultater.

- Der er ikke noget at sige til, at folk – særligt hvis man har en vis alder – kan huske, hvordan det var, da epidemien ramte i firserne og folk blev syge og døde op gennem 80'erne og 90'erne.

- Der er ikke noget at sige til, at der er nogle billeder, der sidder fast på nethinden. Det kan vi sige – i hvert fald i en dansk kontekst – at sådan er det ikke længere, siger han.

Resultaterne forudsætter naturligvis, at man er under behandling som hiv-positiv.

Partner2-studiet, som det bliver kaldt, skal præsenteres på Verdens AIDS Konferencen i Amsterdam onsdag.