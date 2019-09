Airbnb vil på børsen i 2020

Boliglejeportalen Airbnb vil gå på børsen i 2020.

Det skriver selskabet i en kort meddelelse på sin hjemmeside.

Der har længe været spekuleret i en børsnotering for selskabet, der er blevet stort verden over, men samtidigt har fået meget kritik for sine skatteforhold og sine skattebetalinger.

- Airbnb har i dag annonceret, at det forventer at blive et offentligt handlet selskabet i løbet af 2020, skriver selskabet kortfattet i en nyhed på sin hjemmeside.

31 milliarder dollar værd

Boligportalen Airbnb er mest kendt for at tilbyde boliger til rimelige priser i konkurrence med hoteller.

Sidste år steg antallet af udlejede boliger med en pris på over 1000 dollars pr. nat med mere end 60 pct. hos Airbnb.

Selskabet har tidligere luftet ideen om at gå på børsen og tidligere i år skrev erhvervsmediet Bloomberg, at det er vurderet til at gå på børsen til en værdi på 31 milliarder dollar.

