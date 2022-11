Aktieboom kan give håb om faldende inflation

Det amerikanske aktieindeks Nasdaq eksploderede torsdag aften og steg samlet med 7,4 procent. I Danmark steg C25-indekset med 3,8 procent.

Og det bør mane til håb, fortæller Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

Investorerne ser nemlig altid tre til seks måneder frem i tiden, og de store aktiestigninger i Danmark og USA kan derfor ses som en forventning om, at inflationen har nået toppen.

I går kom det amerikanske forbrugerpris-indeks nemlig, og det var væsentligt lavere end forventet, hvorfor aktierne pludselig steg voldsomt.

- Investorerne fik torsdag håbet om, at vi kan se toppen af inflationen. Samtidigt kommer vi relativt hurtigt til at se, at inflationen kommer meget markant ned fra det nuværende niveau, fortæller Per Hansen.

Ikke slut endnu

Han fortæller dog, at vi ikke kommer ned på de to procent, som er centralbankens målsætning, inden for de næste ni måneder.

- Det er bevægelsen og retningen, som investorerne kigger på, siger Per Hansen.

Med andre ord håber investorerne, at vi kan se toppen af inflationen, og at renterne så begynder at falde igen. For når renterne falder, så er det ikke kun obligationer, der er i høj kurs.

- Når renterne falder, så køber folk også aktier. Jo lavere renten er om ti år, jo højere er værdien af de penge, man kommer til at tjene i fremtiden.

- De mange ekstra penge, der kom ind i markedet, signalerer et håb om, at inflationen har toppet, fortæller Per Hansen.

Aktier spår om fremtiden

Per Hansen fortæller ligeledes, at man ikke skal se på beskæftigelsen og arbejdsmarkedet, hvis man vil sige noget om, hvordan det står til med økonomien i fremtiden.

- Hvis du gerne vil vide, hvordan økonomien kommer til at se ud om seks måneder, så skal du kigge på aktiemarkedet.

Han forklarer, at beskæftigelsen altid er et halvt år bagud - da det blandt andet tager tid for virksomheder at skalere ned - hvorimod aktiemarkedet er et halvt år foran.

Investorerne forsøger nemlig altid at se på, hvordan verdensøkonomien ser ud om seks måneder.

- Det kan godt være, at du tjener ti kroner mere i år, end du havde regnet med, men hvis den næste udvikling tyder på sværere tider, så holder investorerne igen, fortæller han.

