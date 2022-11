Aktierne flyver i vejret

Nye inflationstal fra USA viser, at inflationen er begyndt at aftage mere end ventet

Det kan godt være, at halloween er overstået.

Men der hersker stadigvæk skræmmetider af en helt anden og mere seriøs kaliber end slik eller ballade.

Økonomiske skræmmetider. Der er vel ikke noget, der efterhånden er mere skræmmende end et indbetalingskort i postkassen.

Men ifølge Finans er der lidt lys at spore i dystre økonomiske tider. For det amerikanske aktiemarked har for første gang i lang tid haft gang i salget, derfor er de amerikanske aktier skudt i vejret.

Og det stigende aktiesalg på den amerikanske børs skaber positiv røre på de europæiske marked heriblandt det danske, hvor det danske eliteindeks følger trop med det teknologitunge Nasdaq-indeks i den positive retning.

Stigningen ligger på de omkringliggende 3,4-3,5 procent og kommer, fordi amerikanske investorer har åndet lettet op som følge af de netop offentliggjorte amerikanske forbrugspriser. Det har fået dem til at investere, og det har givet aktiemarkedet et boost.

