Aktivister fylder cement i golfhuller

Imens Frankrig er ramt af den fjerde hedebølge i år, vækker det stor vrede hos klimaaktivister, at golfbaner er delvist fritaget for det vandingsforbud, der er indført

100 franske byer mangler drikkevand, og manglen på nedbør har gjort, at der i store dele af landet er blevet indført et vandingsforbud.

Men dét forbud gælder ikke golfbaner, der fortsat må vandes om natten - dog med højst 30 procent af den mængde vand, der normalvis bruges.

Det har vakt forargelse hos klimaaktivister fra bevægelsen Extinction Rebellion, der ifølge BBC har udført aktioner mod golfbaner i byerne Vieille-Toulouse og Blagnac.

'Som en skøjtebane uden is'

Her har de fyldt golfhuller på banerne med cement for at protestere imod, at banerne fortsat kan vandes, til trods for at Frankrig står midt i en tørke, som landets meteorologiske institut kalder den værste tørke, siden man begyndte at lave målinger i 1958.

Gerard Rougier, der er talsperson for Fédération française de golf (det franske golfforbund, red.), udtaler ifølge BBC, at golfbanerne ikke ville klare tre dage uden vand.

- En golfbane uden green er som en skøjtebane uden is, siger han til det franske medie France Info og tilføjer, at der er ansat 15.000 mennesker på golfbaner over hele landet.

Ifølge mediet France Info vil direktøren for en af de golfbaner, der har været offer for aktionen, anmelde det til myndighederne.

Extinction Rebellion har udtalt, at undtagelsen for golfbanerne viser, at 'økonomisk vanvid er hævet over miljømæssig fornuft'.