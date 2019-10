Aktivister stormer pizzeria - vred mand slår råbende kvinde i hovedet

Søndag trak aktivister fra dyrerettighedgruppen DxE i Brighton i aktions-tøjet og drog ud for at protestere på en række restauranter i engelske Brighton.

På deres Facebook-side beskriver gruppen sig selv som et internationalt dyrerettigheds-netværk, der anvender 'ikke-voldelig direkte handling for at få dyrs rettigheder på dagsordenen'.

På samme Facebook-side har gruppen lagt en video op, som nu trækker overskrifter hos flere britiske medier.

Videoen viser først en af de kvindelige demonstranter stå og råbe til de spisende gæster på Pizza Express i Brighton, at 'det er ikke mad, det er vold', og 'ikke din mor, ikke din mælk'.

Det får tilsyneladende en voksen mand på restauranter til at se rødt. Optagelsen viser, hvordan han rejser sig op og henvender sig vredt til aktivistgruppen.

'I skræmmer folk, fuck nu af', siger han og skubber til kvinden med megafonen.

Hun vender sig om, efter alt at dømme for at konfrontere ham, men når det ikke, før han slår hende direkte i hovedet.

DxE Brighton har både lagt optagelsen op på Twitter og Facebook.

Politiet bekræfter over for blandt andre britiske Metro, at de søndag aften fik en anmeldelse om en demonstrant, der var blevet 'slået af en kunde'.

- Episoder, der involverer dyrerettighedsaktivister ved adskillige restauranter i Brighton søndag aften, hvor demonstranter med megafoner sang slogans ved bordene, er blevet meldt til politiet. Det forlyder, at en demonstrant blev slået af en kunde på en af etablissementerne, og på en anden blev aktivister kastet i jorden, siger en talsperson fra Sussex Police.

Mens demonstrationen på Pizza Express udspillede sig, havde andre aktivister fra DxE Brighton indfundet sig ved Brightons rådhus, hvor de havde lænket sig selv fast til nogle søjler. Her blev de stående i næsten et døgn som en del af en større DxE-protest for dyrs rettigheder.

Gruppen kom første gang i medierne, da de iførte sig grisemasker og hældte kunstigt blod ud på gulvet i den lokale McDonald's-restaurant.

Our latest disruption video is now up! #McDonald’s was covered in blood! Check out the full video here https://t.co/T49a0ssaLY pic.twitter.com/2nuUejzyc7 — DxE Brighton (@BrightonDxe) May 30, 2019

En talsperson fra DxE Brighton siger ifølge Independent:

- Vi må stå sammen mod speciecisme, men nogle er ikke klar til at høre vores budskab om ulighed og retfærdighed.

- I dag, mens vi overbragte dette budskab til de spisende gæster på kæde-restauranten, blev vi voldeligt overfaldet. Det er ikke en overraskelse at de, der indtager vold også er hurtige til at ty til det, lyder det fra talspersonen.

DxE-gruppen har varslet om flere handlinger med civil ulydighed fra deres medlemmer frem til 5. oktober som en del af en 'global lockdown for dyrs rettigheder'.