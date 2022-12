Akut personalemangel: - Patienter risikerer at dø

Hjertepatienter kan komme til at se langt efter kompetent behandling på hjerteafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, når 2022 bliver til 2023.

Sygeplejersker og assistenter på sengeafsnittet D3 har siden i sommers sagt op i så stor stil, at der fra årsskiftet vil være akut mangel på personale til at tage sig af hjertepatienterne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har mere end 30 medarbejdere valgt at opsige deres stilling på afdelingen, og det efterlader to sygeplejersker med ansvar for 18 patienter.

Direktionen på Sydvestjysk Sygehus har som konsekvens heraf lukket ti sengepladser, og da de havde muligheden for at løse problemet valgte de at trodse sygepersonalets ønsker.

Det fører nu til, at det semi-intensive sengeafsnit D3 mangler kompetente medarbejdere om få dage.

Store ledelsesproblemer

De store problemer på hjerteafsnit D3 startede i sommers, hvor medarbejderflugten stille og roligt begyndte at tage fart.

- Vores afdelingsleder stopper i maj i år, og derefter begynder det at gå nedad bakke, fortæller én af de personer Ekstra Bladet har talt med, men som ønsker at være anonym, af frygt for at det kan have ansættelsesmæssige konsekvenser i fremtiden.

Afdelingslederen bliver efter halvanden måned afløst af en udefrakommende oversygeplejerske, og gnidningerne mellem personale og ledelse bliver efterfølgende så store, at det i november kulminerer med et personalemøde.

Mødet ender med, at én af de to oversygeplejersker fratræder sin stilling.

På mødet skulle flere medarbejdere have givet udtryk for, at de ville vende tilbage til afdelingen, hvis begge oversygeplejersker fratrådte deres stillinger - men det ønske fik de ikke opfyldt.

Ekstra Bladet har spurgt direktionen på Sydvestjysk Sygehus om, hvorfor de kun afskedigede én af de ledende oversygeplejersker, men de har ingen kommentarer til spørgsmål om personaleforhold.

Bekymrende situation

Den store medarbejderflugt fra hjerteafdelingen vækker stor bekymring hos Hjerteforeningen, som varetager hjertepatienters interesser.

'Vi ser med stor bekymring på situationen på hjerteafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Det er meget vigtigt, at hjertepatienter får den rette behandling og pleje, da det i mange tilfælde handler om alvorligt syge patienter, som i værste fald risikerer at dø, hvis der ikke er de rette sundhedsfaglige kompetencer til rådighed på hjerteafdelingen,' skriver Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen, i en mail til Ekstra Bladet.

Har handleplan klar

Hos direktionen på Sydvestjysk Sygehus er man opmærksom på situationen, og der er derfor også igangsat en handleplan, som skal sikre den nødvendige kvalitet og patientsikkerhed.

'Der er udarbejdet en handleplan for afdelingen som blandt andet indeholder assistance fra ambulatorier, vikarer, nyansættelser samt fælles akut modtagelsen. Dertil er der etableret et daghospital, som medfører, at behovet for sengepladser bliver mindre,' skriver direktionen for Sydvestjysk Sygehus i en mail til Ekstra Bladet.