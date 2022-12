'Akut' situation i Sverige: Rammer danske elpriser 'i opadgående retning'

Høj risiko for strømsvigt, et 'svært problem' og en 'relativt akut' situation.

Sådan lød det fra Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, da han fredag morgen orienterede om vedligeholdelsesarbejde på Sveriges største atomkraftværk, Oskarshamn 3, og et yderligere svensk atomkraftværk, som betyder at begge kraftværker er lukket ned.

Rammer Danmark

Energistyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at de følger situationen i Sverige tæt, mens det dog ikke ser ud til at arbejdet på Oskarshamn 3 vil resultere i strømafbrydelser i Danmark.

- Energinet har oplyst, at det ikke umiddelbart ser ud til, at det får konsekvenser, at det svenske atomkraftværk Oskarshamn 3 tages ud af drift for at blive vedligeholdt. Energinet oplyser også, at Kontek-forbindelsen mellem Tyskland og Danmark, der har en kapacitet på 600 MW, forventes i drift igen i weekenden, og at det vil forbedre forsyningssikkerheden i Danmark.

Dog kan arbejdet samlet set give danske elpriser endnu et nøk opad, på trods af det i forvejen høje niveau.

- Generelt vil det dog påvirke elpriserne i opadgående retning, hvis der tages effekt ud af det nordeuropæiske marked, eksempelvis i form af et atomkraftværk, lyder det i et skriftligt svar fra vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen, til Ekstra Bladet.