Akuttelefon var nede: For mange ringede

Opdateret klokken 15.36: Akutberedskabet meddeler, at alle kan komme igennem

Akuttelefon 1813 havde så travlt første juledag, at nogle borgere ikke kunne komme igennem.

Det oplyste Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter.

Ifølge beredskabet sker det, når mere end 250 personer ringer til 1813 på samme tid. Derfor må nogle af dem altså vente på, at de kan få hjælp.

Omkring klokken 15.15 var der mindre tryk på kedlerne, da der ikke længere var 250 personer i kø til akuttelefonen, oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab til Ekstra Bladet.

Alle kan derfor komme igennem, og ventetiden er omkring 30 minutter.

Beredskabet beklager den forlængede ventetid og fortæller, at de arbejder på at besvare opkaldene hurtigst muligt.

Den store travlhed skyldes ifølge Region Hovedstadens pressekontakt, at de almindelige lægepraksis holder lukket i flere dage, og derfor ringer mange til akuttelefonen samtidig.

De fortæller, at hvis det er akut eller livstruende, skal man ringe 112 i stedet.

Ekstra Bladet havde selv kontaktet akuttelefonen på 1813 tidlig eftermiddag, og her fik vi at vide, at den forventede ventetid var 63 minutter. Enkelte borgere har dog ifølge TV2 Lorry fået en melding om ventetid på helt op til 90 minutter.