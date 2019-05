Akvarieplante lukker to søer i Hedeland i to år

En akvarieplante, som normalt hører hjemme i Sydamerika, er fundet i to søer i Hedeland tæt på Hedehusene. Den ene sø bruges som fiskesø, og den anden bruges tit af hunde- og hesteejere som badesø for deres dyr.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Akvarieplanten, som hedder Carolina Cabomba, er så uønsket i Danmark, at Miljøstyrelsen med øjeblikkelig virkning har dikteret lukning af søerne.

- Det er første gang, vi finder planten i den vilde danske natur, og der er tale om en kæmpe bestand. Planten er virkelig noget skidt, for den har så let ved at sprede sig. Bare en lille del af planten bliver smidt i en dansk sø, så er der stor sandsynlighed for, at den overlever, siger biologi i Miljøstyrelsen, Julian Dons Henriksen, til DAGBLADET Roskilde.

Foreløbig er søerne spærret af med minestrimmel, og inden længe kommer der skilte op om lukningen. Hvor længe søerne er lukket, er stadig usikkert, men et godt bud er to år.

- Vi bruger efteråret til at få bekæmpet planten, så skal vi monitorere udviklingen i søerne i hele 2020, så et godt bud på, hvornår søerne igen kan åbne, er i 2021, siger Julian Dons Henriksen.