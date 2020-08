Al covid-19 mandskab til Aarhus

De tre mindre corona-ramte regioner Nord, Syd og Hovedstaden sender nu al disponibelt testpersonale og udstyr til Aarhus, hvor smitter spreder sig markant.

Corona-bølgen har nemlig sat testcentrene i byen under pres, så ventetiderne er blevet alt for lange nogle steder.

Derfor lyder der stor glæde fra Region Midtjylland, hvor Aarhus hører under, over den hjælpende hånd fra resten af landet.

Ventetiden er forskellig rundt omkring i Aarhus, oplyser regionen. Derfor vil hjælpen udefra blive sat ind dér, hvor behovet er størst.

Myndighederne har indført skrappe restriktioner i Aarhus for at inddæmme smitten. Studiestart er udskudt, der er krav om mundbind i offentlig transport. Og alle opfordres til at arbejde hjemme.

Region Sjælland deltager ikke i den ekstraordinære hjælp til Aarhus, da regionen selv tumler med at håndtere et smitteudbrud omkring slagteriet i Ringsted.