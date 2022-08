Al Qaeda-leder dræbt: - Hey, det er mit gamle hjem!

Det gik verden rundt, da USA natten til tirsdag dansk tid annoncerede, at man havde dræbt Al-Qaedas leder Ayman al-Zawahiri i et drone-angreb i Kabul.

Men for én bestemt person vakte billederne større opsigt end for de fleste.

Lederen af det islamiske netværk opholdt sig nemlig i et hus i Kabul, som førhen havde tilhørt en amerikansk statsborger.

Her kan man se røg stige til himmels fra det hus, som terrorlederen gemte sig i. Foto: Ritzau Scanpix

Dejlig balkon

Der er tale om amerikaneren Dan Smock, der i årevis arbejdede som nødhjælpsarbejder i Kabul, før Taliban tog magten over landet.

Da han så billeder af udsigten fra den balkon, som Zawahiri ifølge CIA yndede at bevæge sig ud på om morgenen, genkendte han den straks.

- Jeg tænkte 'Hey, det er mit gamle hjem!'. Det blev rapporteret, at CIA havde efterretninger om, at han kunne lide at stå på balkonen, og jeg tænkte, 'Selvfølgelig kunne han det, det var en dejlig balkon', fortæller Dan Smock i et interview med The Guardian.

Netop balkonen i Dan Smocks tidligere hus spillede en central rolle i CIA's arbejde med at lokalisere terrorlederen.

Tidligere i år lykkedes det nemlig at finde al-Zawahiris familie - hans kone, hans datter og hans børnebørn. De var flyttet til et såkaldt safe house i Kabul.

Interview: Ekspert forklarer betydningen af amerikansk angreb for Al-Qaeda.

Fandt Zawahiri

Senere kunne efterretningstjenesten også identificere al-Qaeda-lederen i samme hus.

I løbet af flere måneder blev CIA mere og mere sikre på, at det faktisk var al-Zawahiri, som var til stede i huset. Det var, når al-Zawahiri i flere tilfælde befandt sig på husets balkon, at de kunne identificere ham.

- Det føltes som om, at man kunne slappe af derude, uden at nogen lagde mærke til dig, med mindre, at de virkelig holdt godt øje, og det var der så også nogen, som gjorde, forklarer Dan Smock om balkonens placering, der lå lidt gemt fra offentlighedens blik med en smuk udsigt til bjergene uden for byen.

Både Osama bin Laden (til venstre) og Ayman al-Zawahiri (til højre) har mistet livet, mens de har været ledere af al-Qaeda. Nu skal bevægelsen på udkig efter en ny. Foto: Daily Dawn/Reuters

Dræbt af ninja-missil

Da efterretningstjenesten følte sig sikre på at have fundet frem til al-Qaeda-lederen, begyndte de i april at informere embedsmænd i den amerikanske regering om det. De informerede dernæst præsident Biden om udviklingen.

Angrebet blev i sidste ende udført natten til søndag dansk tid via et droneangreb. Al-Zawahiri blev ramt og dræbt på den balkon, hvor USA's efterretningstjenester havde identificeret ham måneder forinden.

