Al-Qaeda-leder dræbt

Lederen af al-Qaeda i Sydasien er dræbt i Afghanistan. Det bekræfter afghanske myndigheder tirsdag.

Asim Umar, der var pakistansk statsborger, blev dræbt i et angreb i Helmand-provinsen 23. september.

Han har siden 2014 været leder af al-Qaeda på det indiske subkontinent (AQIS). Gruppen blev dannet for at rekruttere krigere i Indien, Bangladesh og Myanmar.

Ifølge den afghanske sikkerhedstjeneste opholdt han sig i en træningslejr for en anden militant bevægelse - Taliban - da han blev dræbt sammen med seks andre militante medlemmer af AQIS.

Afghanske myndigheder er fortsat ved at undersøge meldinger om, at 40 civile blev dræbt i et luftangreb under samme operation.

Amerikanske fly støttede afghanske styrker med angreb fra luften under operationen.

Den amerikanske styrke i Afghanistan har afvist at kommentere meldingerne.

Den afghanske sikkerhedsstyrke tilføjer, at Asim Umar opholdt sig sammen med Taliban.

For en måned siden kollapsede fredsforhandlinger mellem Taliban og USA. Den aftale, som parterne forhandlede om, indeholdt blandt andet et amerikansk løfte om at trække soldater ud af Afghanistan.

Til gengæld forpligtede Taliban sig til at stille sikkerhedsgarantier og afbryde alle forbindelser til al-Qaeda.

USA's præsident, Donald Trump, aflyste et planlagt fredsmøde med henvisning til, at Taliban stod bag drab på en amerikansk soldat.

Iagttagere havde tvivlet på, om Taliban ville have overholdt sin del af aftalen og kappet båndene til al-Qaeda.