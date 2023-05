Alarmerende forskning: Storby synker

'The Big Apple' har vokset sig så stort, at den gigantiske by synker.

Vægten fra de mange skyskrabere betyder, at New York City i gennemsnit synker mellem 1-2 millimeter hvert år, hvilket øger risikoen for oversvømmelser markant.

Det konkluderer ny forskning ifølge The Guardian.

Samtidig med at byen synker, stiger vandstanden hastigt omkring byen.

8,4 millioner i farezonen

Siden 1950 er vandstanden omkring New York City steget 22 centimeter, og risikoen for store oversvømmelser kan blive fire gange så høj inden næste århundrede.

Det skyldes en kombination af forhøjet vandstand og kraftigere orkaner som følge af klimaforandringerne.

'En tæt befolkning på 8,4 millioner mennesker står over for en række farer ved oversvømmelser af New York City,' skriver forskerne blandt andet i det nye studie.

Mange af New York Citys store skyskrabere er bygget på stabil undergrund som for eksempel skifer, men der er også blevet bygget oven på en blanding af sand og ler.

- Det er ikke noget, man skal gå i panik over med det samme, men der er en løbende proces, der øger risikoen for oversvømmelser, siger Tom Parsons, der står i spidsen for holdet bag forskningen.

Et problem for flere byer

Det er dog ikke kun New York City, der er i fare for voldsomme oversvømmelser i fremtiden. Flere kystbyer i hele verden står over for samme problem.

'Kombinationen af tektonisk og menneskeskabt nedsynkning, stigende vandstand og mere intense orkaner skaber et accelererende problem langs kyst- og flodbyer,' skriver forskerne i den nye rapport.

Tom Parsons understreger, at New York og andre kystbyer skal til at have en plan klar, for hvis de gentagende gange bliver eksponere for havvand, så kan bygningernes stål ruste og dermed destabiliseres hele bygningen.