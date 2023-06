Alarmerende fund på dansk strand: Frygter smitte til mennesker

På Agger Tange i det vestligste Jylland har man gjort en række opsigtsvækkende fund.

Døde måger i hobetal langs stranden, skriver TV 2 Nord.

Langs vestkysten er godt 3000 hættemåger nemlig døde af fugleinfluenza i år alene. Nu frygter forskere for udviklingen.

Sidste år rykkede Fødevarestyrelsen ud til en gård på Lolland, hvor 36.000 kalkuner blev aflivet efter fund af fugleinfluenza. Foto: Per Rasmussen

Coronafrygt

Fundene betyder, at både Naturstyrelsen og forskere fra Aarhus Universitet holder et særdeles vågent øje og følger situationen tæt.

Især ét bekymrende scenarie vækker en ubehagelig mine hos seniorforsker Thomas Bregnballe:

- Der kan opstå en variant, som kan smitte fra fugl til mennesker, og så videre fra menneske til menneske. Det vil vi meget nødigt se, for så kan vi risikere at få en ny covid-19-udfordring, siger han til TV 2 Nord.

Forskeren fra Aarhus Universitet understreger, at man er vant til at se døde fugle på strande, men den seneste udvikling er alarmerende.

Undersøger prøver

Fødevarestyrelsen er også inde over sagen. Her tager man prøver at de døde måger og sender dem til Statens Serum Institut, hvor de bliver undersøgt for fugleinfluenza.

Her fastlægger man også, hvilken type der er tale om.

Ser man en død fugl på en vilkårlig dansk strand, skriver lokalmediet, at man altid kan tage et billede, som man kan sende til netop Fødevarestyrelsen via deres app FugleinfluenzaTip.

I forrige uge måtte 1000 Papegøjer, duer og høns ligeledes lade livet efter fundet af en farlig fjerkræsygdom i Aalborg.