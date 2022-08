Alarmerende udvikling i Europa: Helt tørret ud

Rhinen, Po og Themsen.

Europas største floder lider denne sommer under voldsomme hedebølger og tørke. Det betyder, at vandstanden flere steder er så faretruende lav, at floderne næsten er tørret helt ud.

Det har katastrofale konsekvenser for de fragtskibe, som bruger Europas største floder til at transportere varer op gennem kontinentet. Problemet med udtørrede floder bliver kun større i fremtiden, advarer ekspert.

I Nijmegen i Holland er vandstanden i Rhinen allerede kraftigt reduceret. Den ventes at falde yderligere i weekenden. Foto: Vincent Jannink/Ritzau Scanpix

Vil ske igen

De kommende år vil vi nemlig opleve samme fænomen igen, lyder det fra Eigil Kaas, professor og videnskabelig leder af Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI.

- Man må forvente, at det kommer til at ske hyppigere. Det er klart, at det ene år er anderledes end det andet. Næste år kan vi få et vådt år, og så taler ingen om udtørrede floder, men pludselig kommer det igen, og så bliver det mere hyppigt, siger han til Ekstra Bladet.

Årsagen skal findes i klimaforandringer, peger professoren på:

- Det skyldes, at der er fordampet mere vand, end der er regnet ned, og derfor er der mindre vand i floderne. Det vi kalder vandindholdet i jorden er reduceret, dels på grund af varmen og dels på grund af ændrede nedbørsmønstre. Men især på grund af varmen, for den gør jo også, at fordampningen går hurtigere.

Italiens længste flod, Po, lider under den ekstreme tørke, som har ramt landet. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Industrien rammes

I weekenden ventes vandstanden i Rhinen, der snor sig op gennem Europa i lande som Schweiz, Tyskland, Frankrig og Holland, at falde yderligere, hvilket vil lukke for al skibstrafik af større både som fragtskibe i vigtige industriområder på ruten.

Den lave vandstand i floden betyder allerede, at forsendelser af korn, benzin, fyringsolie og andre råvarer allerede nu bliver forsinket, fordi fragtskibe skal reducere deres last.

To store kulkraftværker i Frankfurt har ifølge Reuters nedsat produktionen frem til 7. september 'på grund af en begrænsning af kulvolumen på stedet',

Samme krise har ramt Po-floden i Italien, hvor vandet normalt bruges til at vande de store landbrugsarealer, der er en hjørnesten i industrien på de kanter.

Ved flodens bred ligger den verdensberømte osteproducent Parmigiano Reggiano blandt andet. Her lød det tidligere på sommeren ildevarslende fra formanden bag ejerkredsen Ada Giorgi:

- Sidste gang, floden var så lav, var i 2003. Denne gang er det meget, meget værre. Der er mangel på regn, ingen sne og høje temperaturer. Det skaber den berømte perfekte storm. Vi er i ekstrem krise.

Italien har været ramt af en lang hedebølge siden maj.

Det har blandt andet betydet, at borgmesteren i landets rigeste by, Milano, har beordret alle offentlige springvand slukket, mens man har forbudt vask af private køretøjer og vanding af haver og græsplæner.

I Storbritannien er den kendte flod Themsen tørret så meget ud henover sommeren, at den nu først udspringer otte kilometer fra sit naturlige ophavssted.