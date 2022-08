Alarmerende udvikling: Kan ramme hele Europa

Det sydlige Europa har været ramt af en voldsom hedebølge denne sommer.

Allerede i foråret slog tørken til i Italien, hvilken betyder, at den livsgivende flod Po i det industrielle knudepunkt i den nordlige del af støvlelandet stort set er tørret ud.

Nu er turen kommet til en anden af Europas største og vigtigste handelsfloder - Rhinen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rhinen er næsten tørret ud ved den tyske finansby Düsseldorf. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Kan ramme hele Europa

Ifølge det amerikanske medie Bloomberg er vandstanden i Rhinen, der springer ud fra Tomasee i Schweiz og løber videre gennem Østrig, Tyskland, Frankrig og Holland, nemlig alarmerende lav.

Floden er uundværlig for fragttransporten i Europa, hvor især fragtskibe med kul benytter sig af ruten op gennem kontinentet. I weekenden står vandstanden så til at falde med yderligere 47 centimeter flere steder, hvilket betyder, at fragtskibene ikke kan sejle på Rhinen, før vandet kommer tilbage.

Annonce:

- Kulfragtskibene er allerede begrænset af lav vandstand, fordi færre skibe er tilgængelige, og de, der er klar til brug, bærer mindre last, lyder det fra energileverandøren EnBW AG i en erklæring ifølge Bloomberg.

Den lave vandstand i floden betyder også, at forsendelser af korn, benzin, fyringsolie og andre råvarer allerede nu bliver forsinket, fordi fragtskibe skal reducere deres last.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Italiens største flod lider under tørke. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Ekstrem krise

Samme krise har ramt Po-floden i Italien. Ved flodens bred ligger den verdensberømte osteproducent Parmigiano Reggiano blandt andet. Her lød det tidligere på sommeren ildevarslende fra formanden bag ejerkredsen Ada Giorgi:

- Sidste gang, floden var så lav, var i 2003. Denne gang er det meget, meget værre. Der er mangel på regn, ingen sne og høje temperaturer. Det skaber den berømte perfekte storm. Vi er i ekstrem krise.

I den lille by Castenaso, tæt på Bologna, har frisører ifølge CNN fået forbud mod at vaske kunders hår to gange i et forsøg på at spare på vandet.

Italien har været ramt af en lang hedebølge siden maj.

Annonce:

Det har blandt andet betydet, at borgmesteren i landets rigeste by, Milano, har beordret alle offentlige springvand slukket, mens man har forbudt vask af private køretøjer og vanding af haver og græsplæner.