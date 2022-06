Alchemist bløder: Tabt over 60 millioner

Den kendte michelinrestaurant lider et gigantisk millionunderskud viser nyt regnskab

Den danske restaurant Alchemist er kendt for at bryde grænser inden for gastranomi.

Men i det seneste regnskab viser det, at den tostjernede michelinrestaurant også bryder grænser for milliontab.

De seneste fire år har restauranten nemlig tabt over 60 millioner i omsætning, skriver Børsen.

Tilbage i 2020 modtog Alchemist to Michelin-stjerner.

Fire år i streg

Selvom den syv år gamle restaurant har haft en venteliste med 10.000 tålmodige gæster, har den over halvdelen af sin levetid ikke formået at lave et overksud.

Under coronakrisen i 2020 tabte restauranten over 16 millioner, i 2019 lød underskuddet på lige knap 19 millioner, og i 2018 lød underskuddet på 13 millioner.

Det seneste regnskab for 2021 viser et underskud på 15 millioner.

- Regnskabsåret har været præget af tvangsnedlukninger og restriktioner som følge af covid-19-pandemien. Samtidig har der været rejserestriktioner i hele verden, hvilket har reduceret antallet af udenlandske gæster kraftigt, lyder det fra restauranten ifølge Børsen.

Kæmpe lønninger

En af forklaringerne på det store underskud er ifølge restauranten selv, at de har bibeholdt deres ansatte under coronakrisen.

Alchemist har nemilg udbetalt lønninger for over 22 millioner kroner sidste år.

Trods det gigantiske millionunderskud fortsætter oplevelserne på Refshaleøen i København K indtil december 2022 som minimum, udtaler ledelsen til Børsen.

Alchemist ejes blandt andet af rigmanden Lars Seier Christensen.