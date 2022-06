Alchemist i millionunderskud - Det var forventet

Selvom den tostjernede Michelin-restaurant Alchemist har en venteliste med flere tusinde tålmodige gæster, har den ikke de seneste fire år lavet overskud.

Regnskabet fra 2021 viser et underskud på 15 millioner.

Under coronakrisen i 2020 tabte Alchemist over 16 millioner, i 2019 lød underskuddet på lige knap 19 millioner, og i 2018 lød underskuddet på 13 millioner.

Forventet

For mange ligner det en dårlig forretning, men ifølge medejer Lars Seier er det helt forventet.

- I virkeligheden har det intet med driften at gøre. Det er udelukkende på grund af den oprindelige meget store investering i at bygge restauranten. Regnskabsmæssigt afskrives denne investering over mange år og vil fortsætte flere år ud i fremtiden, uanset hvor godt driften udvikler sig, siger Lars Seier.

- Hvordan ser fremtiden ud for Alchemist?

- Den ser lys ud. Nu skal vi nå alle vores målsætninger gastronomisk og i de forskellige guides og ranglister, og når det forhåbentlig er fuldbyrdet over de næste par år, begynder vi at udvikle et af verdens største restaurationsbrands og kapitalisere på den store investering.

- Kommer i til at lave ændringer?

- Nej, for det går jo over al forventning driftsmæssigt med antallet af glade gæster. Alchemist er også hjerteblod for mig, så jeg glæder mig til at udvikle projektet mange år ud i fremtiden sammen med Rasmus Munk, slutter Lars Seier.