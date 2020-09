Aldrig filmet før

Under coronanedlukningen har mange folk haft tid til at tænke nærmere over tilværelsen.

En af dem er den britiske naturfotograf Andy Howard, der brugte tiden til spekulere over drømmeskuddet.

- Under lockdown fik jeg tid til at tænke over de billeder, jeg ville elske at fange.

- Mit drømmeskud var det øjeblik, hvor en fiskeørn fanger en ørred under vand. Noget jeg aldrig har set før, fortæller Andy Howard ifølge skotske Strathspey Herald.

Da nedlukningen blev lempet, benyttede han derfor lejligheden til at besøge Rothiemurchus Fishery i det skotske højland for at føre drømmen ud i livet.

At forudse, præcis hvor fuglene slår ned og fanger deres fisk, var den største udfordring, men det lykkedes at udpege to steder med høj aktivitet, som Andy Howard derfor valgte at fokusere på.

Sjældent syn fanget på kamera

Mursten og gaffatape

Derefter skulle der udtænkes den bedste måde at indfange øjeblikket på med de medbragte GoPro-kameraer.



- Jeg besluttede mig for, at det var bedst at holde det simpelt - spænde et GoPro fast til en mursten og placere det så tæt som muligt på det sted, hvor jeg håbede, at fiskeørnene ville slå ned.

De første mange forsøg var uden held, og Andy Howard kunne igen og igen se fiskeørne fange ørreder lige uden for kameraets synsvinkel. Samtidig begyndte flere og flere af fuglene deres træk sydpå.

Tiden var dermed knap, for ellers skulle Andy Howard vente til 2021, før han igen ville få chancen.

Til sidste lykkedes det dog at filme en fiskeørn fange en ørred under vandet. Se den unikke video over artiklen.

- Som naturfotograf har jeg tilbragt utallige timer udendørs, og jeg har set mange liv eller død-situationer i naturen, men det her må være det mest dramatiske, måske fordi det er et perspektiv, der normalt er gemt væk for os, lyder det fra Andy Howard.

