Aldrig har det været dyrere

Hvis du nede ved din lokale tankstation har undret dig over, at benzinpriserne virkede ekstraordinært høje, så er du ikke gået galt i byen.

Faktisk har benzinpriserne i Danmark aldrig været højere.

Mandag slog den officielle listepris for benzin således rekord, da den ifølge brancheorganisationen Drivkraft Danmark kostede 14,09 kr. pr. liter.

Prisen har ikke tidligere rundet de 14 kr., da rekorden indtil da var 13,99 kr. Den kom i sidste uge, men vi skal mange år tilbage for at komme i nærheden af det prisniveau, der for tiden præger de danske tankstationer. Tilbage i september 2012 var prisen 13,97 kr., hvilket altså indtil i sidste uge havde været den højeste pris. Her er der dog ikke korrigeret i forhold til inflation.

Kombi

Ifølge cheføkonom hos Sydbank Søren Kristensen skyldes de vilde prisstigninger en kombination af to ting.

- Med genåbningen har vi set en kraftig økonomisk vækst. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Mange skal derfor bruge olie, og det er med til at presse priserne op. Samtidig har dem, der producerer olien - Opec - i begyndelsen for at tilpasse sig situationen skruet ned for produktionen. Nu har man så skruet lidt op, men i et adstadigt tempo. Der bliver altså ikke produceret nok, og den kombination er med til at sætte prisen op, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge cheføkonomen frygter Organisationen for Olieeksporterende Lande - Opec - at der kommer en bølge af covid-19, hvorfor de så vil stå tilbage med store olielagre, hvis de skruer for meget op for produktionen.

3000 mere

Ifølge Sydbanks beregninger koster de nuværende benzinpriser en gennemsnitlig forbruger 3000 kr. mere om året i forhold til 2020. Cheføkonomen forventer dog ikke, at priserne vil forsætte op.

- Det er ikke oplagt, at prisstigningerne vil fortsætte. I og med at Opec langsomt skruer op, vil man holde priserne i skak. De vil nok ikke falde, men priserne vil formentlig forblive på de her niveauer frem til jul, siger han.

Billigere

Selvom de 14,09 kr. er den højeste pris, der nogensinde har været på benzin, er det ikke tilfældet, hvis man korrigerer for inflation. Der skal man tilbage til 1982. Dengang kostede en liter benzin 6,60 kr., men korrigeret for inflation og omregnet til nutidskroner svarer det i dag til 15,68 kr. ifølge Drivkraft Danmark.

Og på trods af at priserne er over 14 kr., er det ikke ensbetydende med, at danskere har måttet betale den høje pris, når de tankede. Ifølge Søren Kristensen er prisen ofte billigere hos de lokale tankstationer.

Ifølge FDM er der dog ikke nok konkurrence på området, hvorfor man mener, at priserne på benzin er meget ens fra tankstation til tankstation.

Ud over benzin er priserne på gas og el også på det seneste eksploderet. Hvis du vil vide mere om, hvordan du skal forholde til dig hele situationen, så læs med her.