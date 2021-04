Aldrig sket før: Forskere finder gravid mumie

Egentlig troede forskerne, at mumien havde været en mandlig præst, men nu har det vist sig, at der i virkelighed var tale om en gravid kvinde.

Det har polske forskere skrevet i Journal of Archaeological Science.

Forskerne fra projektet Warsaw Mummy Project siger, at mumien var en gravid kvinde på mellem 20 og 30 år af høj social status, der døde for mere end 2000 år siden. Det har de fundet ud af ved hjælp af scanninger.

Og det er faktisk det eneste eksempel, man har set på en mumificeret gravid kvinde nogensinde.

- Dette er vores mest vigtige og signifikante fund hidtil, en total overraskelse, siger en af forskerne bag projektet til AP.

Forskerne har kigget på omkredsen af fosterets hoved og har estimeret, at fostret var mellem 26 og 30 uger - altså var kvinden i den sidste del af graviditeten, da hun døde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Forskerne troede oprindeligt, at mumien var en mandlig præst. Foto: Warsaw Mummy Project/Ritzau Scanpix

Godt bevaret

Mumien blev ifølge BBC doneret til universitetet i Warsawa i 1826, hvor donoren fortalte, at mumien var blevet fundet i Thebes i Egypten. Det er der dog lidt usikkerhed omkring, da det dengang ikke var usædvanligt at lyve om, hvor sådanne genstande havde sin oprindelse.

Grunden til at forskerne troede, at der var tale om en præst var indskrifterne på sarkofagen, men nu har det altså vist sig, at mumien på et tidspunkt er blevet placeret i den forkerte kiste.

Forskerne beskriver mumien som 'velbevaret', og fortæller at der var mindst 15 genstande - blandt andet mumie-formede amuletter - ved mumien.

Det næste de polske forskere skal finde ud af, er kvindens dødsårsag. Det skal gøres ved at undersøge små mængder af væv fra mumien.