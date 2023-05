Aldrig sket før

For første gang nogensinde har en kvinde holdt tale for de nyuddannede officerer ved militærakademiet

221 år skulle der gå. Så skete det.

Lørdag 27. maj 2023 skrev den amerikanske vicepræsident Kamala Harris historie, da hun blev den første kvinde nogensinde, der holdt tale for de nyuddannede officerer ved militærakademiet.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt AP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: KENA BETANCUR/Ritzau Scanpix

På den traditionsrige dag understregede hun, at militæret i USA står stærkest, når det reflekterer hele det amerikanske folk.

Og så talte hun naturligvis om Rusland.

- Ruslands aggression er et angreb på livet og friheden for det ukrainske folk, og så er det et angreb på de internationale love og normer, der har sørget for fundamentet for international sikker i generationer, sagde hun.

Der var 950 nyuddannede officerer og endnu flere familiemedlemmer og venner var til stede ved den historiske begivenhed lørdag morgen amerikansk tid.