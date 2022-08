Aldrig været højere: Naturgasprisen i voldsom stigning

Prisen på naturgas har sat endnu en vanvittig rekord.

Torsdag har naturgasprisen således passeret 300 euro - over 2200 kroner pr. megawatt-time.

Ifølge Finans er der tale om den højeste pris på naturgas nogensinde, og prisen er syvdoblet siden 25. august sidste år.

Giver grund til bekymring

Prisstigningerne kommer, efter at Rusland før weekenden varslede et tredages stop for leverancen af naturgas via Nord Stream 1.

Gazprom, der leverer gassen, forklarer, at den tredages nedlukning af Nord Stream 1 skyldes, at rørledningen kræver vedligehold.

- Reparationsarbejdet i den kommende uge sker med meget kort varsel og indebærer et totalt stop for leverancerne af naturgas. Netop det giver grund til bekymring, siger Lu Ming Pang, der er analytiker i den norske rådgivningskoncern Rystad Energy, til Finans.

Ikke første gang

Tyske politikere har gentagne gange sagt, at reduktionen i gasleverancerne er et forsøg fra russisk side på at straffe Tyskland for dets stillingtagen til Ruslands invasion af Ukraine og for de sanktioner, der er indført mod Rusland.

I juli måned var Nord Stream 1 også lukket på grund af vedligehold. Den blev genåbnet 21. juli, og gasleverancen har siden da været på 20 procent af den maksimale kapacitet.

