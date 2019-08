Alenefar med 13-årig datter raser: Hotelværelse stormet af politi

Politiet valgte at storme værelset, fordi de angiveligt var bekymrede for 'upassende adfærd' mellem faderen og datteren

Jon Coupland fra Spalding i England på 58 år er absolut ikke tilfreds.

Hvad der skulle have været en hyggelig tur med sin 13-årige datter Jessica endte nemlig i en rent mareridt, da politiet valgte at storme det værelse, den lille familie havde booket i den engelske by Nottingham.

Jon Coupland var taget til byen for at arbejde, og hans datter Jessica have spurgt, om hun måtte komme med, så hun kunne gå i byens mange butikker.

Han tjekkede ind på Jury Inn med datteren, men var forfærdet da hans værelse et par minutter efter check-in blev stormet af politiet, fordi han var anmeldt for 'upassende og mistænkelig adfærd med et barn'.

Jon Coupland har haft fuld forældremyndighed over Jessica, siden hun var tre måneder gammel, og han har ifølge eget udsagn til den britiske avis Nottinghamshire Live aldrig oplevet sådan en 'ulækker behandling' før.

- Der er aldrig nogen, der har fået mig til at føle sådan her i al den tid, jeg har haft Jessica. Ingen har nogensinde sat spørgsmålstegn ved mig. Jeg tog til Nottingham for at arbejde, og Jessica ville med for at gå i nogle butikker, inden skolen begynder igen. Da vi kom til hotellet fik vi vores værelse, og de bad om at se vores ID, fortæller en tydeligt rystet far til mediet.

'Det er fordi hun er halv thailænder'

De to fik værelset og lidt efter bankede det på døren, hvorefter politiet løb ind på værelset med hotelbestyren.

- De begyndte at afhøre mig. Jeg synes, det var så klam en opførsel af hotellet og politiet. De fik os til at føle os meget uvelkomne, og jeg er helt sikker på, at de ikke havde gjort det, hvis Jessica ikke havde været halv thailænder. Det var forfærdeligt. De lavede virkelig en scene, og det var meget pinligt for min datter. Jeg vil gerne have at alle ved, hvordan vi blev behandlet, fortæller han.

De skiftede efterfølgende hotel.

En talsmand fra Nottinghamshire Police Department har bekræftet hændelsen over for Nottinghamshire Live og forklaret, at de tjekkede op på en 'mistænkelig adfærd' på hotellet.

Talsmanden forklarer, at man hurtigt fandt frem til, at barnet var i sikkerhed, og at der ikke var begået nogen forbrydelse.

'Nottinghamshire tager børns velfærd meget seriøst, og vi vil tjekke op på alt, der bliver rapporteret til os', lød det fra politiet.

Hotellet har ikke villet udtale sig i sagen, da der er blevet taget hånd om den fra politiets side.